Mikro işler yaparak para kazanılabilecek siteler

Teknolojinin gelişmesi ve son yıllarda yaşanan koronavirüs salgını sonrası vatandaşlar yeni işler aramaya başladı. Özellikle pandemi nedeniyle serbest çalışmaya uygun işler daha çok tercih ediliyor. Serbest çalışmaya uygun işler mikro işler olarak biliniyor. Mikro işlerle evden çıkmadan para kazanılabiliyor.
Mikro işler yaparak para kazanmak
Mikro işler olarak kastedilen işler serbest yazı yazma, yazı düzenleme, grafik oluşturma ve pazarlama gibi işlerdir. Bu işleri evden kolayca yapabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve ev hanımları için ek gelir olarak görülen bu işlerden ciddi miktarda para kazanılabiliyor. Mikro işleri kullanarak para kazanılabilecek bazı siteler ise şunlardır;
- Fiverr
- SEOClerks
- Envato Studyosu
- Truelancer
- Guru
- Amazon Mekanik Turk
- UpWork
- CrowdSource
Fiverr üzerinden para kazanmak
Fiverr sitesi online bir Pazar yeridir. Kendi yeteneklerinizi kullanarak yaptığınız tüm ürünleri site içerisinde satabilirsiniz. Siteye üye olmak ise ücretsizdir.
SEOClerks üzerinden para kazanmak
En çok tercih edilen sitelerden biri olan SEOClerks üzerinden makale yazarak, logo tasarımı, çeviri, blog yorumları yaparak para kazanılmaktadır.
Envato Studyosu üzerinden para kazanmak
Truelancer sitesi üzerinden para kazanmak
Çeviri hizmetleri, logo tasarımı, web tasarımı, seslendirme, web geliştirici, UI tasarımı gibi işlemler yaparak site üzerinden para kazanılmaktadır.
Guru üzerinden para kazanmak
Guru sitesi de kodlama, web tasarımı, komut dosya tasarımı ve buna benzer birçok işlem yapılarak para kazanılabilecek sitelerin başında geliyor.
Upwork üzerinden para kazanmak
Site üzerinden kendi alanında uzman kişiler çevrim içi iş alarak yaptıkları işe göre ücret almaktadır. Bu site diğerlerine göre alanında uzman kişilere hitap etmektedir.
Crowdsource üzerinden para kazanmak
Yazma, moderasyon ve transkriptler üzerine odaklanan sitede yazma becerisi yüksek olan kişiler ciddi rakamlar kazanabiliyor.