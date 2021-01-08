Mikro işler yaparak para kazanılabilecek siteler

Teknolojinin gelişmesi ve son yıllarda yaşanan koronavirüs salgını sonrası vatandaşlar yeni işler aramaya başladı. Özellikle pandemi nedeniyle serbest çalışmaya uygun işler daha çok tercih ediliyor. Serbest çalışmaya uygun işler mikro işler olarak biliniyor. Mikro işlerle evden çıkmadan para kazanılabiliyor.

Mikro işler yaparak para kazanmak

Mikro işler olarak kastedilen işler serbest yazı yazma, yazı düzenleme, grafik oluşturma ve pazarlama gibi işlerdir. Bu işleri evden kolayca yapabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve ev hanımları için ek gelir olarak görülen bu işlerden ciddi miktarda para kazanılabiliyor. Mikro işleri kullanarak para kazanılabilecek bazı siteler ise şunlardır;

Fiverr

SEOClerks

Envato Studyosu

Truelancer

Guru

Amazon Mekanik Turk

UpWork

CrowdSource

Fiverr üzerinden para kazanmak

Fiverr sitesi online bir Pazar yeridir. Kendi yeteneklerinizi kullanarak yaptığınız tüm ürünleri site içerisinde satabilirsiniz. Siteye üye olmak ise ücretsizdir.

SEOClerks üzerinden para kazanmak

En çok tercih edilen sitelerden biri olan SEOClerks üzerinden makale yazarak, logo tasarımı, çeviri, blog yorumları yaparak para kazanılmaktadır.

Envato Studyosu üzerinden para kazanmak

Truelancer sitesi üzerinden para kazanmak

Site üzerinden çevirmenlik, video düzenleme, tema tasarımı, ses uzmanlığı, script hazırlama gibi işlemler yaparak para kazanılmaktadır.

Çeviri hizmetleri, logo tasarımı, web tasarımı, seslendirme, web geliştirici, UI tasarımı gibi işlemler yaparak site üzerinden para kazanılmaktadır.

Guru üzerinden para kazanmak

Guru sitesi de kodlama, web tasarımı, komut dosya tasarımı ve buna benzer birçok işlem yapılarak para kazanılabilecek sitelerin başında geliyor.

Upwork üzerinden para kazanmak

Site üzerinden kendi alanında uzman kişiler çevrim içi iş alarak yaptıkları işe göre ücret almaktadır. Bu site diğerlerine göre alanında uzman kişilere hitap etmektedir.

Crowdsource üzerinden para kazanmak

Yazma, moderasyon ve transkriptler üzerine odaklanan sitede yazma becerisi yüksek olan kişiler ciddi rakamlar kazanabiliyor.