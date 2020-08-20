Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu

Korona virüs salgını nedeniyle okullara ara verilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılının başlaması gündemde. Okulların 21 Eylül tarihinde başlaması beklenirken, marketler okul malzemelerini hazırlamaya başladı.

Migros 2020 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala okul malzemeleri kataloğunu hazırladı. Birbirinden farklı ürünleri en uygun fiyatlarla satışa sunan Migros marketlerinin okul malzemelerine ilgi yoğun oldu. Migros okul malzemelerine özel kataloğu yayınladı.