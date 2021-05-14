Metis Token (METIS) coin nedir? METIS Token açıklaması

Metis tarafından şu anda işlem gören en büyük borsalar Coinone, Bithumb Global ve FOBLGATE'dir. Diğer kripto para borsalarını sayfamızda bulabilirsiniz.

Metis, bireylerin eğitim yoluyla gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaya inanmaktadır. Bununla beraber, eğitime erişimdeki zorluklar nedeniyle eğitim genellikle yeterince kullanılmamaktadır ve öğrenciler eğitimi tamamlamak için her zaman yeterince motive olmamaktadır. Metis, bu sorunu, kullanıcıların kendileri tarafından kavranmayan, topluma ekonomik değeri temsil eden doğrudan bir ekonomik teşvik sağlayarak ele alır. Metis ile öğrenciler, toplumda talep gören becerileri öğrenmek ve kazanmak için finansal olarak motive olurlar. Sektörde eksik olan becerileri öğrenen ve edinen öğrenciler, çalışmalarında para kazanabilirler.

Metis, yeni bir MTS jetonunun piyasaya sürülmesiyle ilgili yenilikçi çalışma kanıtı aracılığıyla sağlar. MTS jetonları kazanmak için, kullanıcıların çevrimiçi kurslarında kilometre taşlarını tamamlamaları gerekmektedir.

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