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Metis Token (METIS) coin nedir? METIS Token açıklaması

Kripto para piyasasından son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Metis nedir? Metis Token nasıl alınabilir? MTS jetonlarına ulaşabilmek için gerekli olanlar nelerdir? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 17:09
Metis Token (METIS) coin nedir? METIS Token açıklaması
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Metis tarafından şu anda işlem gören en büyük borsalar Coinone, Bithumb Global ve FOBLGATE'dir. Diğer kripto para borsalarını sayfamızda bulabilirsiniz.

Metis, bireylerin eğitim yoluyla gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaya inanmaktadır. Bununla beraber, eğitime erişimdeki zorluklar nedeniyle eğitim genellikle yeterince kullanılmamaktadır ve öğrenciler eğitimi tamamlamak için her zaman yeterince motive olmamaktadır. Metis, bu sorunu, kullanıcıların kendileri tarafından kavranmayan, topluma ekonomik değeri temsil eden doğrudan bir ekonomik teşvik sağlayarak ele alır. Metis ile öğrenciler, toplumda talep gören becerileri öğrenmek ve kazanmak için finansal olarak motive olurlar. Sektörde eksik olan becerileri öğrenen ve edinen öğrenciler, çalışmalarında para kazanabilirler.

Metis, yeni bir MTS jetonunun piyasaya sürülmesiyle ilgili yenilikçi çalışma kanıtı aracılığıyla sağlar. MTS jetonları kazanmak için, kullanıcıların çevrimiçi kurslarında kilometre taşlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Gate.İO kayıt olarak Metis token almak için tıklayınız...


Son Güncelleme: 14.05.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Gate.ioJetonTokenMtsMetis
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