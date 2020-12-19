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Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir son dakika faiz değişikliği yaptı. Değişiklik ile birlikte iskonto ve avans işlemlerine uygulanan faiz oranı güncellendi. Yeni faiz oranları duyanları şaşırttı...

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:05
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bir son dakika değişikliği yapıldı. TCMB, İskonto ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarına yeni bir düzenleme getirdi. Son olarak Haziran 2020’de güncellenen iskonto oranı yüzde 9 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 10 olarak değiştirilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlayan son değişiklik ile birlikte iskonto oranı yüzde 15.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 16.75 seviyesine çıkarıldı. Resmi Gazete yazısında “vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak işlemler” ifadesine yer verildi. Aşağıdaki kısımda ilgili Resmi Gazete yazısı yer almaktadır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:05
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Anahtar Kelimeler:
TCMBMerkez BankasıFaiz OranıFaiz
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