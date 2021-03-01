Merkez Bankası'ndan kredi sınırından yeni düzenleme! O sınır yükseltildi

Merkez Bankası tarafından bankalar tarafından ticari amaçlı kredi kullanan müşterilerden alınacak ücretlerle ilgili tebliğde değişikliğe gitti. Kredi kullandırma ve bu kullandırılmalarda alınan ücretlerde yapılan yeni düzenlemeye göre bankaların kredi kullandırım ücretlerinin verilen kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak şekilde belirlendi. Söz konusu bu oran ise bir önceki tebliğde, yüzde 1 olarak kaydedilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğin kredi kapanmasına ilişkin bölümüne de yeni bir madde eklendiği belirtilirken, yeni eklenen madde de bundan sonra bankalarca kullandırılan kredilerde müşterinin kredinin tamamını erken dönemde kapatmak için talepte bulunması halinde bankaya bu talebi kabul etme zorunluluğu getirildi.

Banka müşterisinin kullandığı kredilerde gerekli faiz ve diğer maliyetlerinde indirimler yapılması, müşteri tarafından bankaya iletilen erken ödeme talebindeki tutarın, kalan vadesinin 24 ayı geçmeyen kredilerde yüzde 2'sine ücret ödemesine karar verildi. Ek maddede ayrıca kalan vadenin 24 ayı geçen kısmındaki her bir yıl için de tutarlara yüzde 1'lik bir artış eklenerek çıkan tutar kadar erken ödeme ücretlerinin alınabileceği belirtildi.