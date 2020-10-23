Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını sabit tuttu. Piyasalardaki dalgalanma nedeniyle geçen ay yapılan faiz indiriminin bu ayda yapılması bekleniyordu.

Faiz artırımı kararı çıktı

Eylül ayında da faizler artmıştı

Ekim ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin sabit tutulduğu açıklandı. Bu kararla birlikte haftalık repo faizi %10,25’te kalmış oldu.

Merkez Bankası Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda 200 baz puan faiz artırımına gitmiş ve faizler 8,25’ten 10,25’e çıkarılmıştı. Yapılan artırımın ardından dolar kurunda bir baskı oluşmuş ve kur artmıştı.

Dolar kuru nasıl etkilenecek?

Eylül ayında yapılan faiz artırımının ardından dolar kuru artmıştı. Ekim ayında faizin sabit tutulmasıyla dolar kurunun ne olacağı merak ediliyor. Ekonomistler alınan karar sonrası dolar kurunun olumsuz etkileneceğini öne sürdü. Kararın açıklanmasının ardından dolar kuru 7,80’den 7,95’e çıktı.