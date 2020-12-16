Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası Aralık Ayı Toplantısı Ne Zaman? Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Açıklayacak?

Vatanaşları çok yakından ilgilendiren ve merakla sonucu beklenen Para Politikası Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu. Merkez Bankası’nın faiz kararları ne zaman açıklanacak? Faiz kararlarının konuşulacağı toplantı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar..

2020’nin Son PPK Toplantısı Ne Zaman?

2020 yılının son faiz toplantısı bu ay içinde yapılacak. Aralık ayı için verilecek olan faiz kararları piyasalar için büyük merak konusu.

Piyasaları yakından ilgilendirecek bu kararlar için geri sayım başladı Son toplantı 24 Aralık günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek ve aynı gün 14.00’da alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak..

Alınan Son Faiz Kararları Nasıldı?

Son toplantı 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti ve Merkez Bankası politika faiz oranlarını yüzde 15 olarak açıklamıştı. PPK toplantısının sonucunda haftalık repo faizi %10.25’ten %15.00’a yükseltilmişti.