Merkez Bankası 2021 PPK toplantı tarihleri ne zaman?

2021 PPK toplantı tarihleri
Ağbal sunum’un bitiminde yeni yıl için Para Politikası Kurulu tarihlerini vurguladı. Son zamanlarda yüksek faiz artırımı karararı alan Merkez Bankası toplantı sayılarında artışa neden oldu. Toplantılara verilen önem daha da arttı. Merkez Bankası 24 Aralık’ta son PPK toplantısını yapacak. 2021 yılı için tarihler şu şekilde 21 Ocak, 18 Şubat, 18 Mart, 15 Nisan, 6 Mayısıs, 17 Haziran, 14 Temmuz, 12 Ağustos, 23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım ve 16 Aralık.
Son Güncelleme: 10.01.2021 18:09