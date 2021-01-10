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Merkez Bankası 2021 PPK toplantı tarihleri ne zaman?

Merkez Bankası 2021 yılı için Para ve Kur Politikasını açıkladı. İşte detaylar..

10 Ocak 2021 Pazar 18:09
Merkez Bankası 2021 PPK toplantı tarihleri ne zaman?
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Merkez Bankası 2021 yılı için Para ve Kur Politİkasını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yaşadıkları iletişim sınavından iyi bir şekilde sonuç aldıklarını belirtti. Ağbal Merkez Bankasında gerçekleştiren her TL, döviz işlemini önceden belirteceğini yeni hedefleri olan yüzde 9.4 oranında enflasyon için sıkı politika uygulayacaklarını açıkladı.

2021 PPK toplantı tarihleri

Ağbal sunum’un bitiminde yeni yıl için Para Politikası Kurulu tarihlerini vurguladı. Son zamanlarda yüksek faiz artırımı karararı alan Merkez Bankası toplantı sayılarında artışa neden oldu. Toplantılara verilen önem daha da arttı. Merkez Bankası 24 Aralık’ta  son PPK toplantısını yapacak. 2021 yılı için tarihler şu şekilde 21 Ocak, 18 Şubat, 18 Mart, 15 Nisan, 6 Mayısıs, 17 Haziran, 14 Temmuz, 12 Ağustos, 23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım ve 16 Aralık.



Son Güncelleme: 10.01.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası2021PPKToplantı
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