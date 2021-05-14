Mercurial (MER) coin nedir? MER Token açıklaması

Steroidlere sarılı olan Mercurial MER, dinamik kaslar ve dinamik ücretler ile daha verimli sermaye tahsisi sağlamaktadır. LP ile daha iyi risk ayarı sağladığını düşünen MER, dinamik kasalar, Solana eko genelinde (YFI düşünün) üretme fırsatları sağlamak için havuzlanmış varlıkların (normalde boşta olan) konuşlandırılmasını sağlar. Uzun süredir faaliyetlerine ara vererek gelişmini sağlayan Mercurial son zamanlarda gündemden düşmemeye devam ediyor. Tüccarlarla bağlantılı olan Finance Token'in açıklamaları ile dikkat çekiyor. Dinamik kelimesi ile her alanda kendini gösteren proje başarılı olarak sektörde ilk sıralarda yer alıyor. Token adını, sembolünü ve maksimum arz bahsederken token türünü açıkladı. İşte Mercurial Finance hakkında merak edilen biligler haberimizde

Değişen piyasa ile havuzda artan riski telafi ederek dengeler. Tüccarlar bu sayede daha iyi fiyatlarla karşı karşıya kalır. Tüccarlar ve LP’ler için kazanç olurken Token farklı açıklamalara değindi.

Proje Tanıtımı

Token Bilgileri

Token adı: Mercurial

Token sembolü: MER

Maksimum Arz: 1.000.000.000 MER

Token Türü: SPL (Solana) token

Gateio borsasında satılan MER, dinamik asaları inşa eder ve kullanıcılara kolay yatırma işlemi sunar.

Mercurial (MER) web sitesine gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.