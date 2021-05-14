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Mercurial (MER) coin nedir? MER Token açıklaması

Gateio para borsasında yer alan Mercuriel Finance (MER) ana yeniliklerini tanıttı. Daha verimli sermaye tahsisi sağlamak için üretme fırsatı sunan Mercurial (MER) vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Mercurial (MER) coin nedir? sorularına yer verirken MER Token açıklamada bulundu. İşte Mercurial (MER) coin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 18:53
Mercurial (MER) coin nedir? MER Token açıklaması
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Steroidlere sarılı olan Mercurial MER, dinamik kaslar ve dinamik ücretler ile daha verimli sermaye tahsisi sağlamaktadır.  LP ile daha iyi risk ayarı sağladığını düşünen MER, dinamik kasalar, Solana eko genelinde (YFI düşünün) üretme fırsatları sağlamak için havuzlanmış varlıkların (normalde boşta olan) konuşlandırılmasını sağlar. Uzun süredir faaliyetlerine ara vererek gelişmini sağlayan Mercurial son zamanlarda gündemden düşmemeye devam ediyor. Tüccarlarla bağlantılı olan Finance Token'in açıklamaları ile dikkat çekiyor. Dinamik kelimesi ile her alanda kendini gösteren proje başarılı olarak sektörde ilk sıralarda yer alıyor. Token adını, sembolünü ve maksimum arz bahsederken token türünü açıkladı. İşte Mercurial Finance hakkında merak edilen biligler haberimizde

Değişen piyasa ile havuzda artan riski telafi ederek dengeler. Tüccarlar bu sayede daha iyi fiyatlarla karşı karşıya kalır.  Tüccarlar ve LP’ler için kazanç olurken Token farklı açıklamalara değindi.

Proje Tanıtımı

Token Bilgileri

  • Token adı: Mercurial
  • Token sembolü: MER
  • Maksimum Arz: 1.000.000.000 MER
  • Token Türü: SPL (Solana) token

Gateio borsasında satılan MER, dinamik asaları inşa eder ve kullanıcılara kolay yatırma işlemi sunar.

Mercurial (MER) web sitesine gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:53
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Anahtar Kelimeler:
MercurialCoinMERToken
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