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Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? Memur maaşları ne zaman yatar? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? Memur maaşları ne zaman yatar? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 22:53
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
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Devlet tarafından ödenen memur maaşları her ayın belirli günlerinde çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Ödeme günleri herhangi bir şekilde değişmez. Yalnızca hafta sonu, tatil günleri gibi durumlarda ödemeler öne alınabilir ve memurlar maaşlarını erken alabilirler. Bunun yanında emekli memurların maaş günleri aynı değildir. Emekli memurlar maaş ödemelerini doğum tarihlerine göre belirlenen günlerde almaktadırlar.

Memurlar ne zaman maaş alır?

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15’i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15’inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır.


Memur maaşları ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece saat 12’yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler devlet memuru sayıldığı ve 657 sayılı kanuna tabii oldukları için maaş alma günleri aynıdır. Ancak ücretli öğretmenler maaşlarını her ayın 1’inde alırlar. Ay içerisinde çalışılan saate dair hesaplamalar ay başına yetişmez ise ödeme günü kurumun inisiyatifine bırakılarak birkaç gün ertelenebilir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Memur MaaşlarıEmekli Sandığı
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