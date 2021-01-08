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Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:26
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
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Devlet tarafından ödenen memur maaşları her ayın belirli günlerinde çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Ödeme günleri herhangi bir şekilde değişmez. Yalnızca hafta sonu, tatil günleri gibi durumlarda ödemeler öne alınabilir ve memurlar maaşlarını erken alabilirler. Bunun yanında emekli memurların maaş günleri aynı değildir. Emekli memurlar maaş ödemelerini doğum tarihlerine göre belirlenen günlerde almaktadırlar.

Memurlar ne zaman maaş alır?

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15’i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15’inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır.

Memur maaşları ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece saat 12’yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler devlet memuru sayıldığı ve 657 sayılı kanuna tabii oldukları için maaş alma günleri aynıdır. Ancak ücretli öğretmenler maaşlarını her ayın 1’inde alırlar. Ay içerisinde çalışılan saate dair hesaplamalar ay başına yetişmez ise ödeme günü kurumun inisiyatifine bırakılarak birkaç gün ertelenebilir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:26
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Anahtar Kelimeler:
Memur MaaşlarıEmekli Sandığı
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