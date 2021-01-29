Memur tayin bedeli nedir? 2021 Memur tayin ücreti hesaplama nasıl yapılır?

Tayın bedeli nedir?

Tayın bedeli, kamuda çalışan bazı personellere verilen ek ödemedir. Çalışan bu ödemeyi, her ay maaşıyla birlikte alır. Bu ödeme, yiyecek-içecek yardımı kapsamında yapılan bir ödemedir. 2155 sayılı kanunla, bazı personeller bu ödemeyi almaya hak kazanmıştır. İşte o personeller...

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bütün personeller,

Gümrüklerde çalışan memurlar ve muhafaza teşkilatında görev alan gemi adamları,

Ormanlarda çalışan muhafaza memurları ve bu memurlara eşlik eden şoförler,

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 112 acil sağlık hizmetleri,

PTT’de çalışan posta dağıtıcısı, bağdağıtıcı, mobil tahsilat araçlarını kullananlar ve mobil şubelerde hizmet veren çalışanlar,

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmet personelleri,

Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanı ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü çalışanı,

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan bütün personeller,

MİT’te görevli sivil memurlar.

Nasıl hesaplanır?

Ankara mahalli rayici, tayın bedeli hesaplanırken referans alınan noktadır. 2021 senesinde belirlenen tayın bedeli ise, 348 lira 15 kuruştur.