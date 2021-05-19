İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Mayıs 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:52
Mayıs 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Takip Et:

KOSGEB anlaşmalı bankalar, terör ve afet nedeniyle işletmeleri zarar görmüş KOBİ sahiplerine kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı bankaların arasına Halkbank da dahil oldu.

Esnaflara KOSGEB kredisi veren bankalar hangileri?

KOBİ’leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir. Masrafsız ve faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:

-Akbank

-Altenatifbank

-Denizbank

-Finansbank

-Fortisbank

-Güvence Bankası

-HSBC Bank

-Ziraat Bankası

-Türk İktisat Bankası

-Halkbank

-İş Bankası

-Vakıflar Bankası

-Yapı Kredi Bankası

Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması
GLOBEDX coin nedir? GDT Token açıklaması

Popüler Haberler

İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 19 Mayıs 2021 Çarşamba
Mayıs 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 kredi kampanya detayları
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 19 Çarşamba
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Kefaret dizisinde Nil karakterini Ege Kökenli canlandırıyor
Kardeşlerim 14. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne demektir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin tabiri ve anlamı
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç'ın hayatı!
Sadakatsiz dizisi Sinan'ı kim canlandırıyor? Cemal Hünal'ın biyografisi
Sadakatsiz dizisi Demir kimdir? Doğan Can Sarıkaya yaşı ve oynadığı diziler
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.