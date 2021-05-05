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Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Mayıs 2021 Çarşamba

Birçok kişinin merak ettiği 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü gündeme gelen evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 05-05-2021 tarihli haberimizde evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Mayıs 2021 Çarşamba
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır.  Mayıs  Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

5 Mayıs 2021 Çarşamba  Mayıs ayında Evde Bakım Aylığı Yatan İller

5 Mayıs 2021 Çarşamba 4 Mayıs Salı  günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

5 Mayıs 2021 Çarşamba  4 Mayıs Salı günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

Henüz ödemeler başlamamıştır...

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet

Mayıs

Mayıs ayında Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021  2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mayıs ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

Mayıs  Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

05.05.2021 Çarşamba  Mayıs ayında evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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