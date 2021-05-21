İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs 2021 Cuma

21 Mayıs Cuma 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:04
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs 2021 Cuma
Takip Et:

Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır.   Mayıs ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

20 Mayıs ayında Evde Bakım Aylığı Yatan İller

20 Mayıs Perşemba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

20 Mayıs Perşembe  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

 

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22- Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

    

 

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

E-devlet  Mayıs ayında Evde Bakım Parası Sorgulama

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021yılı zamlı maaşlar mayıs ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

 Mayıs ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

21.05.2021 Cuma  Mayıs ayında evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek
Oto sanayi sektörüne KOSGEB'den destek
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Türk Telekom TTNET hattına kredi veriliyor mu?
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Starbase coin nedir? STAR token anlamı
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Dexchain coin nedir? DXC Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 21 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 21 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 21 Mayıs 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs 2021 Cuma
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
65 Yaş yaşlılık aylığı ödemeleri ne zaman yapılır? 2021 Yaşlılık aylığı ödeme tarihleri
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2021
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Bebeğin kan grubu ne zaman öğrenilebilir? Bebeğin kan grubu neye göre belirlenir?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?
Rüyada ceviz toplamak ne demektir? Doğum veya ceviz toplamak rüyasının tabiri ve anlamı
Fiili hizmet süresi zammı işçiler ve memurlar için aynı mıdır? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Masumiyet 13. bölüm fragman izle - Masumiyet 24 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Show TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Mayıs 2021 Cuma
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.