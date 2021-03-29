Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. çok yakın bir zamanda halka arz edilecek. Bu arz işlemini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı. Son dönemlerde borsaya katılanların oranı hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Vatandaşlarımız Matriks (MARTIX) ne zaman halka arz edilecek. Matriks Borsa İstanbul kodu nedir, Matriks hangi bankalardan alınır sorularının yanıtlarını aramaktadır.
Matriks Ne Zaman Halka Arz Edilecek?
Matriks, 30 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında halka arz edilecek. Hisse başı satış fiyatı olarak 28 TL belirlendi. Hisselerin %38’i halka arz ediliyor. Toplamda 7 milyon adet hisse satılacak. Sermayesi ise 419.000.918 TL olarak dikkat çekiyor.
Son Güncelleme: 29.03.2021 17:20