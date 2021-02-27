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Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2021

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 27-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:50
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2021
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Birçok market firması isimlerini kişilere vererek marketlerinin bayiliğini satmaktadır. Bu şekilde isimlerini ülkenin dört bir yanında duyuran firmalar aynı zamanda girişim yapmak isteyen kişilere de iş imkanı sunmaktadır. Bazı marketler bayilik verme konusundan diğerlerinden daha çok ön plandadır.

Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir?

Türkiye’de market bayiliği alacak kişilerin karşılaşacağı iki market firması SEÇ ve Ekomini olacaktır. Bu iki firma diğer market firmalarına göre bayilik veren firmalardır. Bayilik alacak kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

SEÇ bayiliği nasıl alınır?

Yıdı Holding’e bağlı olan SEÇ marketlerin bayiliğini almak isteyen kişiler Holding ile iletişime geçerek bu isteklerini karşı tarafa iletmelidir. SEÇ Market, Bizim Toptan Satış Mağazaları ve Şok Marketi bünyesinde bulunduran grup şirketinden SEÇ market bayisi almak isteyen kişiler ilk olarak dijital ortamdan başvuru formu doldurmalıdır. SEÇ marketin resmi intenet sitesindeki formu dolduran kişiler sonrasında holding tarafından kendileri ile iletişime geçilmesini beklemelidir.

SEÇ Market bayilik şartları nelerdir?

  • 18 yaş ve üzerinde olmak gerekir.
  • Satış bilinci sahibi olmak gerekir.
  • Marketi kurulacağı yerde insan yoğunluğunun olması gerekir.
  • Marketin açılacağı dükkanın 150 ile 250 metrekare arasında olması gerekir.
  • Başvuru yapan kişinin sermayesinin yeterli olması gerekir.
  • Başvuru sahibinin sicilinde herhangi bir suç kaydının olmaması gerekir.

Ekomini Market bayiliği nasıl alınır?

Ekomini market bayisi açmak isteyen kişiler, marketin resmi intenet sitesine giriş yaparak oradan bayilik başvuru formunu doldurmalıdır. Bu formu dolduran kişilerden formda sağlık bilgisi, denek ve vakıf üyeliği bilgisi din bilgisi gibi bilgiler istenmemektedir.

Ekomini Market bayilik şartları nelerdir?

  • 18 yaş ve üzerinde olmak gerekir.
  • Girişimci olmak gerekir.
  • Ticaret veya perakende mağazacılığı tecrübesi istenmektedir.
  • Giriş seviyesinde bilgisayar kullanmasını bilen kişiler istenmektedir.
  • Mağaza 7 gün boyunca çalıştırılmalıdır.

Ekomini bayilik avantajları nelerdir?

Türkiye’nin her yerinde hizmet veren Ekomini Market diğer marketlere göre daha zor çalışma şartlarına sahiptir. Ekomini Market bayiliği alan kişiler marketi 7 gün boyunca gece saat 00:00’a kadar açık bulundurmak zorundadır. Marketin sağladığı avantajlar ise şu şekildedir:

  • Kendi işinin sahibi olmak,
  • Şirket tarafından tasarlanan dükkana sahip olmak,
  • Mağazadaki ürünler için yatırım sahibi olmak,
  • Market ismi sayesinde rekabette önde olmak,
  • Zincir market yararlarından faydalanmak,
  • Ürünleri ucuz tahsis etmek

BİM ve A101 bayilik veriyor mu?

Ülkemizde en çok bulunan BİM ve A101 marketleri bayilik hizmeti sunmamaktadır. Bu marketler bünyesinde bulunan müdürlerin isteği doğrultusunda kendi şubelerini açabilmektedir. Bu marketlerin dışında ŞOK Market de bayilik vermeyen bir diğer markettir. Bu marketler bölgelerde kendi müdürlerinin başvuruları sonrasın şirkete bağlı olarak şubeler açmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:50
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BayilikMarket
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