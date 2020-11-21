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Market bayiliği almak için aranan şartlar nelerdir? Bayilik veren 5 market

Market bayiliği almak için aranan şartları içeriğimizde derledik. İşte bayilik veren 5 market.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:17
Market bayiliği almak için aranan şartlar nelerdir? Bayilik veren 5 market
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Kendi işine sahip olmak isteyen, Market bayilik şubesi açıp işletmeci olmak isteyen vatandaşlara bayilik veren marketler bulunmaktadır. Bu alanda faaliyet göstererek öne çıkan marketler UCZ Market, Seç Market, A101 market bayiliği ve BİM olarak öne çıkıyor.

SEÇ Market bayilik şartları nelerdir?

Sermayesini göz önünde bulundurarak SEÇ market firması üzerinden market bayilikleri alacak vatandaşların ticaret sicilini etkileyebilecek bir durumu olmaması gerekmektedir. Başvurular intenet üzerinden alınırken, lokasyon yerleşim yerinin yoğun olduğu bölgelerde konumlandırılmaktadır. Market büyüklüğü olarak 150-250 metrekarelik alan talep edilirken, marketin konumlandırılacağı işyeri yapısının düz ve geniş bir alanda olması gerekiyor.

Saç market bayilik ücretleri 100 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Sağlanan avantajlar içerisinde;

Kuruluş proje desteği,

Mağaza yerleşim planı,

Profesyonel ürün yerleşim planı,

Reyon tabelaları,

Özel indirim katalogları,

Afiş, insert ve sevkiyat desteği yer almaktadır.

BİM bayilik şartları nelerdir?

Türkiye’nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM, diğer market zincirlerine nazaran düşük fiyatlarla ürünlerini müşterilerle buluşturmaktadır. BİM market üzerinden bayilik alabilmek için aranan en önemli şartlardan bir tanesi kiralanacak dükkan olmaktadır. Bayilik vermeyen fakat kiralama sistemi sağlayan BİM market bayiliklerini kiralık olarak alacak yatırımcılara olanak sağlanmaktadır. BİM mağaza kiralama işlemi için;

Mağaza dükkanı adı ve soyadı,

Mağaza sahibi cep telefonu numarası,

Başvuru yapacak kişinin e-posta adresi,

Mağazanın metrekaresi,

Yapının yerleşim özellikleri,

Depo alanı ile bodrum bulundurulması gerekmektedir.

A101 bayilik şartları nelerdir?


A101 market bayiliği vermemektedir.

UCZ market bayiliği şartları nelerdir?

UCZ market, bayi edinebilmek için bir altenatif görevi üstlenmektedir. Türkiye’nin hemen hemen her noktasında bayilik veren Ucz Market, Yıldız Holding bünyesinde faaliyet göstermekte ve 1000’den fazla şube sayısıyla hizmet vermektedir. UCZ market bayiliği için;

70 metrekare satış alanı,

En az 3 metre dış cephe genişliği,

En az 15 metrekare depo alanı olması gerekmektedir.

Bayilik başvurusu yapacak kişilerin;

1. AD – SOYAD

2. TELEFON

3. MAİL

4. DÜKKAN ALANI KİME AİT

5. KİRA BEDELİ

6. İL – İLÇE – MAHALLE – CADDE – KAPI NO

7. FATURA ÜNVANI

8. MAĞAZA ALANI – SATIŞ ALANI

9. DEPO ALANI – ASMAKAT

10. MESLEĞİNİZ VE ŞİMDİKİ İŞİNİZ

11. YAKINDAKİ ZİNCİR MARKETLER

Bu bilgiler ile UCZ Market Bayilik başvurusu yapılabilmektedir. Firma özellikle de yakınlarda bulunan market isimlerini ve mağaza yakınlarındaki marketleri metre cinsinden sormaktadır. UCZ Market sektörde daha önce iş yapıp yapmadığınızı bilmek ister ve perakende sektöründeyseniz bayilik alma ihtimaliniz de son derece yüksektir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Market BayiliğiBayilik Veren Marketler
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