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Market alışverişinizi nasıl daha ekonomik hale getirebilirsiniz?

Her ev, hemen hemen her hafta, her ay markete gitmek durumunda kalıyor. İhtiyaçlarını karşılamak için market alışverişi oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Peki, marketten aldığınız ürünleri nasıl daha ucuza alabilirsiniz? Market alışverişinizi nasıl daha ekonomik hale getirebilirsiniz? İşte detaylar...

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:14
Market alışverişinizi nasıl daha ekonomik hale getirebilirsiniz?
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Market alışverişi, her evin bütçesini önemli şekilde etkileyen bir konumdadır. Evin ihtiyaçların, yiyecek, içeceklerimizi sürekli marketten alıyoruz. Peki, bu alışverişleri nasıl daha ucuza getirebiliriz, nasıl tasarruf edebiliriz?

 

Öncelikle yiyeceklerinizi dışardan söylüyorsanız, bu durumu değiştirerek kendiniz yapmaya başlayın. Yemeğinizi kendiniz yapmaya başladığınızda, dışarıya ödediğiniz ücrette belirgin bir düşüş olacaktır.

 

Daha ekonomik alışveriş yapmak için gereken bir başka şey markete gitmeden önce alışveriş listesi hazırlamak. Eğer alışveriş listesi hazırlarsanız ve alacağınız ürünleri belirlerseniz, ihtiyacınız olmayan ürünleri almazsınız ve gereksiz malzemelerden kaçınmış olursunuz. Markete, alışveriş listesiyle gitmeniz ve sadece o listedekileri almanız size ekonomik açıdan yardımcı olacaktır.

 

Alışveriş listesi hazırladıktan sonra yapmanız gereken bir başka şey, marketlerin kataloglarını, bültenlerini incelemek olacak. Alacağınız ürünlerin fiyatlarını araştırarak hangi markette ne kadar olduğunu öğrenebilir ve daha ucuz yerden alabilirsiniz. Ayrıca market bültenlerini inceleyerek marketlerde olan indirimleri yakalayabilir, indirimli alışveriş yapabilirsiniz.

 

Alışverişi ekonomik hale getirmenin bir diğer yolu da marketlerin indirim kartları. Hemen her marketin kendine özel kartı ve üyeliği var. Bu üyeliğe ve karta sahip olarak, ayrıcalıklardan yararlanabilir, indirimleri yakalayabilirsiniz. Yaptığınız alışverişte, marketin kartını kullanarak, karta özel indirimlerden yararlanabilir, alışverişinizi daha ekonomik hale getirebilirsiniz.



Son Güncelleme: 23.12.2020 09:14
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Anahtar Kelimeler:
Market AlışverişiEkonomiMarketEkonomik
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