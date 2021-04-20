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Margün Enerji halka arz ne zaman başlıyor? Margün Enerji halka arz tarihleri

Margün Enerji halka arz ne zaman başlayacak? Margün Enerji halka arz tarihi ne zaman? Margün Enerji halka arz tarihleri ne? Yatırımcılar tarafından merakla Margün Enerji'nin halka arz tarihi ve halka arz hakkındaki detaylar araştırılıyor.İşte Margün Enerji halka arz tarihi...

20 Nisan 2021 Salı 22:50
Margün Enerji halka arz ne zaman başlıyor? Margün Enerji halka arz tarihleri
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Sermaye Piyasasını yakından takip eden kişi ve kişiler Margün Enerji’nin ne zaman halka arz edeceğini merakla araştırıyorlar.

Margün Enerji halka arz ne zaman olacak?

Esenboğa Elektrik'in bağlı ortağı Margün Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bundan dolayı yatırımcılar tarafından merakla Margün Enerji halka arz ne zaman olacağı araştırılıyor. Esenboğa Elektrik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2014 senesinde faaliyete başlayan Margün Enerji'nin halka arzı için Metro Yatırım'ın yetkilendirildiği bilgisi paylaşıldı. Halka arz karar alınan Esenboğa bağlı ortağı ve Türkiye'de yenilenebilir enerjinin enerji sektörünün büyük yatırımcılarından biri olarak tanınan Margün Enerji'nin halka arz detayları da herkes tarafından merakla araştırılıyor.

MARGÜN Enerji halka arz tarihi ne?

Esenboğa Elektrik yetkililerince yapılan açıklamalarda, şirketin %100 bağlı ortağı Margün Enerji’nin halka arzında, 19 Nisan 2021 tarihinde Metre Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yetki verdiği belirtildi. İki şirket arasında Halka Arz Aracılık ve Satış Sözleşmesi de aynı tarihte imzalandı.

Yapılan açıklamada, "Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 'Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi' 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.” İfadeleri kullanılırken halka arz tarihi konusunda herhangi net bir bilgi verilmemiştir.

MARGÜN Enerji halka arz detayları

Geçtiğimiz sene hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Esenboğa Elektrik 310 milyon lira ödenen sermayesi olan MARGÜN Enerji için Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararın ardından SPK’ya ön izi başvurusu yapılacağını belirtti.

Şirket tarafından bu konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi;

"Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka açılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.  Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 310.000.000 adet nominal paya karşılık 310.000.000 TL nakden ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.margunelektrik.com.tr) 03.12.2014 tarihinde kurulmuştur. Şirket, başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde etmek için yurt dışında proje geliştirme, EPC, işletme - bakım, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Şirket, 2019 yılının son çeyreğinde, Nevşehir, Yozgat, Bilecik ve Afyon'da 22,35 MWp gücünde güneş elektrik santrali satın alımı gerçekleştirmiş, 2020 yılının son çeyreğinde ise Afyon ilinde 12,27 MWp güneş elektrik santrali alımı ile Ankara ilinde toplam 10,29 MWp gücünde güneş elektrik santrali alımı yapmıştır. Şirket 2021 yılına gelindiğinde Ankara ilinde kurulu olan 11,44 MWp güneş elektrik santrali alımı ve en son olarak da 12.03.2021 tarihinde Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde 61,68 MWp güneş elektrik santrali alımı yaparak mevcut kapasitesini 118,03 MWp gücüne çıkarmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir. Elektrik satışlarının tamamı, 5346 ve 6094 sayılı kanunlarla belirlenmiş Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, devlet alım garantisi ile 13,3 USDcent/kWh fiyat ile gerçekleşmekte ve bu alım garantisi santrallerin geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam etmektedir.2020 yılında Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri kapsamında 2 farklı proje için İtalya'da toplam 61 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı KDV dahil 65.431.000 Avro toplam bedelli sözleşme imzalamıştır. Şirket bundan sonraki süreçte de gerek yurt içi yatırımları gerekse yurt dışında proje geliştirme, EPC ve işletme-bakım hizmetleri ile hem kendisi hem müşterileri adına gerçekleştireceği güneş enerjisi santrali yatırımları için faaliyetlerini sürdürecektir." Şeklinde halka arz konusunda detaylar verildi.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:50
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Margün Enerji Halka ArzMARGÜN EnerjiBorsaBorsa İstanbulMetro Yatırım Ortaklığı
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