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Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği

Mantar yetiştiriciliği nedir? Maliyeti ne kadar? Hangi bankalardan kredi alınır? Üretim aşamaları nelerdir? Sorularının yanıtları için sizler için araştırma yaptık. Bütün detaylar haberimizin devamında.

27 Ocak 2021 Çarşamba 22:03
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
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Günümüzde en çok para getirisi olan işlerden birinin mantar yetiştiriciliği olduğunu söyleyebiliriz. Mantarlar ilgi isteyen bitkilerdir. Yeterli sermayeniz ve mantar yetiştiriciliğine ayırabileceğiniz vaktiniz var ise bu işe yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Emek verirseniz profesyonel mantar yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Haberimizin devamında bu iş için verilen hibe miktarını, hiera mantarı ve kültür mantarının maliyetini ve önek projelerini anlatacağız. 

 

Beyaz şapkalı mantar nedir?

 

Devletimiz tarımla ilgilenen ve ilgilenmek isteyen kişilere son yıllarda hibe ve teşvik desteği sağlamaktadır. Tarım alanında olduğu gibi mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimcilerin sayısında artış gözlemlenmiştir. Mantar üreticiliği yapmak isteyen kişiler bankalardan kredi alma imkanına sahiptir. Geçtiğimiz sene mantar yetiştiriciliği için 30 bin TL hibe sağlanmıştır. Bu sektördeki üretimin ve talebin artmasındaki en büyük sebep Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek vermesidir. Türkçe’ye beyaz şapkalı mantar adıyla geçen bu mantarın esas ismi Agaricus Bitorquis’dur. 

 

Devlet desteği ve mantar yetiştirme

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi mantar üreticiliği yapmak isteyen kişilerin belli bir miktar sermayeye ihtiyacı var. Üreticilerin elinde yeterli miktarda sermaye olmadığı durumlarda başta KOSGEB olmak üzere TKDK’dan ve Ziraat Bankası’nın sağladığı mantar kredisi sayesinde ihtiyaçları olan sermayeyi devlet desteğiyle alabilirler. Devlet desteğinin yanı sıra hangi mantarın ne işe yaradığını bilmeyen ve öğrenmek isteyen kişiler için istiridye mantarı veya kültür mantarı gibi mantarların kursları da vardır. Hedefleri büyük olan yani mantar üreticiliği yaparak para kazanmak isteyen kişiler maliyetlerini karşılamak için bankalara başvurarak finansman desteği alabilirler. 

 

Hangi bankalardan kredi alınabilir

 

Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de hangi bankalardan kredi alabilecekleri sorusu. Son yıllarda ülkemizde mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen kişi sayısında gözle görülür bir artış oldu. İstiridye mantarcılığı veya kültür mantarcılığı yapmak isteyen kişilere devlet destek vermeye başladı. Devlet desteğinin yanı sıra bankalar da bu duruma yardımcı olmak in uygun faiz oranlarıyla girişimcilerin kredi almasını sağladı. Mantar yetiştiriciliğine girişmek isteyen ve işi daha da büyütüp işletme açmak isteyen ya da hali hazırda bulundukları işletmeyi büyütmek isteyen kişiler kolaylıkla kredi imkanlarından faydalanabilirler. Aşağıda listesini verdiğimiz bankaları ziyaret ederek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mantar yetiştiriliğindeki girişimcileri düşünerek kamu bankaları ilk harekete geçenler olmuştur. Bitkisel üretim desteği ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından kredi alabilirsiniz. 

 

Akbank

İş Bankası

Garanti Bankası

Ziraat Bankası 

TEB

Albaraka

Şekerbank

 

Devlet teşvikleri sayesinde mantar yetiştiriciliği yapmak daha da kolay hale geldi. Zahmetsiz ve hızlı bir şekilde para kazandırması sebebiyle yakın tarihlerde mantar üreticiliği yapmaya başlayan çok sayıda girişimci oldu. Mantar üreticiliği yapmak isteyen kişilerin mantarlar, mantar üreticiliği ve bu işin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Sektöre adım atmak isteyen kişiler detaylı bir araştırma yapmalıdır. Mantar üreticiliğinin nasıl yapılacağının yanı sıra mantarların nasıl paketleneceği ve bu ürünlerin nasıl pazarlanacağı hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekir. Devletin ve bankaların sizden istediği bazı şartlar var. Bu şartları yerine getirdiğini takdirde bankalardan ve devletten mantar üreticiliği için ihtiyacının olan krediyi ve desteği alamamanız için önünüzde hiçbir engel kalmaz. 

 

Teşvikten yararlanmak

 

Sektöre girmeden araştırmasını yapan ve sektörün gerekliliklerini bilenler 100 metre karelik bir alanın mantar yetiştiriciliği için yeterli olduğunu bilir. Bu 100 metre karelik alanın şehir merkezinden olabildiği kadar uzak olması gerekir. Uzak olmasının sebebi ise mantarın çevreyi rahasız edebilecek kötü kokuya sahip olmasıdır. Mantar üreticiliği yapmak isteyen kişilerin ortalama 50 bin TL sermayeye ihtiyacı vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yaparak mantar yetiştiriciliği yapmak istediğiniz söylemelisiniz. 

 

Girişimcilik sertifikasına sahip olarak devlet teşvikinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Halk merkezlerindeki kurslardan aldığınız eğitim sayesinde mantar yetiştiriciliği sertifikası alırsınız. Aldığınız sertifikayla mantar yetiştiriciliğine başvurabilirsiniz. 

 

30 bin TL hibe

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, mantar yetiştiriciliği için girişimcilere 30 bin TL’lik geri ödemesiz hibe desteği sağlamaktadır. Girişimcilerin uyması gereken kurallar Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu kurallara uyan girişimciler devlet desteğinden yararlanabilir. Devletin teşvikinin haricinde Ziraat Bankası’nın verdiği teşvikin 3 katına kadar kredi alabilirler. Bankadan aldığınız krediyi bir yılla dört yıl arasında düşük faiz oranlarıyla vadeleyebilirsiniz. 

 

İstiridye mantarı kazancı

 

İstiridye mantarı yüksek kar marjının yanında sizleri ekonomik açıdan da rahatlacak bir mantar türüdür. İstiridye mantarcılığının yapılacağı yer çok önemlidir. İstiridye mantarcılığı için en az 10 bin TL’lik sermayeye ihtiyacınız var. 

 

98 metre kare fıskiye için 1.000 TL

98 metre kare yalıtımlı çadır için 7.000 TL

Fan için 1.000 TL

Petek için 1.350 TL

Zemin beton dökümü için 2.000 TL

Sigorta ve elektrik panosu için 2.000 TL

Kompost için 12.000 TL

BTU tavan tipine sahip klima için 7.000 TL

Aydınlatma için 1.000 TL

Demir ranza için 7.000 TL

İşçilik ve montaj ücreti için 4.000 TL

Bu hesaba göre 42.000 TL’yi bulan istiridye mantarcılığı anlaştığınız firmaya göre değişiklik gösterebilir. 

 

Bayilik

 

Masraflarınızı bayilik ile çözmek istiyor iseniz belli bir ücret karşılığı 2 mantar mantar bayiliğine başvuru yapabilirsiniz. Direkt faaliyete geçebileceğiniz Hiera Mantar ve Marmara mantar bayilik sağlamaktadır. 

 

Mantar üretimiyle ilgilenen çiftçi ve üreticilere TKDK yani Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuruluşu tarafından hibe ve destek sağlanmaktadır.

 

Mantarhane Maliyeti

 

Mantarhanenin seçimi ve içinde olacaklar önemlidir. Isı yalıtımı mantarhanenin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Kompost işlemi için gerekli ekipmanlara ve yeterli kapasiteye sahip olması gerekir. 

 

Mantarhanenizin içinde havalandırma fanları bulunmalı. Yüksek wat gücüne sahip hem ısıtma için hem de soğutma için kullanacağınız klimalarınız olmalı. Polen filtreli maskeleriniz, nemlendirme ve soğutmaya yarayan peteğiniz, dijital kantarınız olmalı. Motor ve pompa sistemine su basımı için ihtiyacınız var. Çubuk termometre cihazlarına ve zaman ayar özelliği bulunan elektrik ünitesine ihtiyacınız var. 

 

Kosgeb’den destek

 

Nece kodları adı altında destek sağlamaktadır. 

 

01.13.21 Mantar ve Yer Mantarı (Domalan) Yerleştirilmesi

46.31.06 Nace Kodu ile Kültür Mantarı Toptan Ticareti

47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze meyve ve sebze perakende ticareti (manav ürünleri ile kültür manyarı dahil) nace kodları ile mantar sektörüne yardım sağlar.




Son Güncelleme: 27.01.2021 22:03
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MantarMantar YetiştiriciliğiDevlet Desteği30 Bin Tl
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