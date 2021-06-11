Mantar yetiştiriciliğinde devlet destekleri neler? Mantar yetiştiriciliğinde KOSGEB destek veriyor mu?

Mantar yetiştiriciliği ülkemizde hızla yayılmaya devam ederken devlette bu ürünü yetiştirene destek vermeye devam ediyor. Mantar yetiştirmek istiyor ama yeterli miktarda paranız yoksa devlet bazı kurum ve bankalar aracalığı ile size bazı destek ve kredilerde bulunuyor.

Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu, Kosgeb destek verirken ayrıca Ziraatbankası'na mantar kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti son yirmi yılda tarım ve hayvancılığa oldukça destek vermeye başladı. Verilen destekler her geçen gün artmaya devam ederken yeni ürünler içinde ayrıca destekler veriliyor. Son yılların popüler ürünü olan ve oldukça büyüyen mantar yetiştiriciliği için destek almaları için ilk yapmaları geren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olamaları gerekiyor. Kayıt olduktan hemen sonra mantar üretmek için başvuru yapabilirsiniz.

Özellikle kültür mantarına artan talep ve tezgahlarda her zaman yer alan bu ürün oldukça zahmetsiz ve getirisi yüksek olan bir üründür. Bu ürünü yetiştirmek isteyen çiftçiler aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri de destek veriyor. Bu mantarı yetiştirmek için moden bir tesise ihtiyacınız gerekiyor. Bu tesisi kuran özel firmalar mevcutken mevcut tesisini satan kişilerde vardır. Bunları sahibinden sitesi vs gibi yerlerde bulabilirsiniz.

Tesis kurarken veya satın alırken bazı hususlara özellikle dikkat emeniz gerekiyor. Öncelikle tesisin yerleşim yerine yakın olması lazım. Bu pazarlama ve kolay ulaşım için gerekli bir kriterdir. Ayrıca tesis en yakın elektrik ve su kaynağına da yakın olmalıdır. Bu hususları dikkat ederek daha sonra tesisinin kurmaya başlayabilirsiniz.

Kültür mantarı tesisini kurmak için ilk yapmanız gerekenler ise şunlardır; İlk olarak yazılı izni bağlı bulunduğunuz Belediye Başlanlığınızdan almanız gerekiyor. Daha sonra tarım il müdürlüğüne giderek tesisi kuracağınızı ve gerekli belgeleri almak istediğiniz söyleyin. Son olarak ise ilgili vergi dairesine giderek işletmenizin açılışını gerçekleştirin.

Eğer ki devletten destek almak istiyorsanız bu işi profesyonel olarak yerine getirmelisiniz. Kurumsal olmalısınız.

2016 senesinde Resmi Gazete'de yayınlanan genç çiftçi projesinde kültür mantarı yetiştirmek isteyenlere 30 bin lira hibe desteği sağlanıyor.

Devletten 30 bin TL destek almak istiyorsanız eğer bazı şartları da yerine getirmek zorundasınız.

En az 100 metrekare bir alana sahip olamalısınız, en az 25 tonluk kompost bulunacak, 3 katlı ranza sistemine de sahip olmanız gerekiyor.Sulama sistemi mutlaka olmalı. Aynı zamanda vantilatör ve sırt pompası da olacak. Termometre de diğer gerekli alet.

Eğer istiridye mantarı yetiştirmek istiyorsanızda en az bin metrekare yeriniz ve 20 tonluk kompost bulunması gerekiyor.

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu da bu mantar yetiştiriciliğine destek veriyor. TKDK desteklerine başvur yapmak için bu sayfayız ziyaret ediniz. TKDK başvuru için tıklayınız.