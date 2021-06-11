İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Mantar yetiştiriciliğinde devlet destekleri neler? Mantar yetiştiriciliğinde KOSGEB destek veriyor mu?

Son zamanların gözde bitki yetiştiriciliği olan ve getirisi yüksek sektörler arasına giren mantar yetiştiriciliğinde devlet ne gibi destekler veriyor sizler için derledik. Mantar yetiştirirken nelere dikkat edilmeli? Destek almak için nasıl bir yol izlenilmeli? Mantar yetiştiriciliğinde devlet hangi destekleri sağlıyor? İşte ayrıntılar.

11 Haziran 2021 Cuma 13:13
Mantar yetiştiriciliğinde devlet destekleri neler? Mantar yetiştiriciliğinde KOSGEB destek veriyor mu?
Takip Et:

Mantar yetiştiriciliği ülkemizde hızla yayılmaya devam ederken devlette bu ürünü yetiştirene destek vermeye devam ediyor. Mantar yetiştirmek istiyor ama yeterli miktarda paranız yoksa devlet bazı kurum ve bankalar aracalığı ile size bazı destek ve kredilerde bulunuyor.

Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu, Kosgeb destek verirken ayrıca Ziraatbankası'na mantar kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti son yirmi yılda tarım ve hayvancılığa oldukça destek vermeye başladı. Verilen destekler her geçen gün artmaya devam ederken yeni ürünler içinde ayrıca destekler veriliyor. Son yılların popüler ürünü olan ve oldukça büyüyen mantar yetiştiriciliği için destek almaları için ilk yapmaları geren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olamaları gerekiyor. Kayıt olduktan hemen sonra mantar üretmek için başvuru yapabilirsiniz.

Özellikle kültür mantarına artan talep ve tezgahlarda her zaman yer alan bu ürün oldukça zahmetsiz ve getirisi yüksek olan bir üründür. Bu ürünü yetiştirmek isteyen çiftçiler aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri de destek veriyor. Bu mantarı yetiştirmek için moden bir tesise ihtiyacınız gerekiyor. Bu tesisi kuran özel firmalar mevcutken mevcut tesisini satan kişilerde vardır. Bunları sahibinden sitesi vs gibi yerlerde bulabilirsiniz.

Tesis kurarken veya satın alırken bazı hususlara özellikle dikkat emeniz gerekiyor. Öncelikle tesisin yerleşim yerine yakın olması lazım. Bu pazarlama ve kolay ulaşım için gerekli bir kriterdir. Ayrıca tesis en yakın elektrik ve su kaynağına da yakın olmalıdır. Bu hususları dikkat ederek daha sonra tesisinin kurmaya başlayabilirsiniz.

Kültür mantarı tesisini kurmak için ilk yapmanız gerekenler ise şunlardır; İlk olarak yazılı izni bağlı bulunduğunuz Belediye Başlanlığınızdan almanız gerekiyor. Daha sonra tarım il müdürlüğüne giderek tesisi kuracağınızı ve gerekli belgeleri almak istediğiniz söyleyin. Son olarak ise ilgili vergi dairesine giderek işletmenizin açılışını gerçekleştirin. 

Eğer ki devletten destek almak istiyorsanız bu işi profesyonel olarak yerine getirmelisiniz. Kurumsal olmalısınız. 

2016 senesinde Resmi Gazete'de yayınlanan genç çiftçi projesinde kültür mantarı yetiştirmek isteyenlere 30 bin lira hibe desteği sağlanıyor.

Devletten 30 bin TL destek almak istiyorsanız eğer bazı şartları da yerine getirmek zorundasınız.

En az 100 metrekare bir alana sahip olamalısınız, en az 25 tonluk kompost bulunacak, 3 katlı ranza sistemine de sahip olmanız gerekiyor.Sulama sistemi mutlaka olmalı. Aynı zamanda vantilatör ve sırt pompası da olacak. Termometre de diğer gerekli alet.

Eğer istiridye mantarı yetiştirmek istiyorsanızda en az bin metrekare yeriniz ve 20 tonluk kompost bulunması gerekiyor.

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu da bu mantar yetiştiriciliğine destek veriyor. TKDK desteklerine başvur yapmak için bu sayfayız ziyaret ediniz. TKDK başvuru için tıklayınız.


Son Güncelleme: 11.06.2021 13:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mantar YetiştiriciliğiMantar Yetiştiriciliği Kosgeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Web sitesi yöneticisi maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Web sitesi yöneticisi maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Dijital baskı operatörü (tekstil) 2021 yılında ne kadar maaş almakta? iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Dijital baskı operatörü (tekstil) 2021 yılında ne kadar maaş almakta? iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Eczane hizmetleri teknikeri 2021 yılı maaşları ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Web sitesi yöneticisi maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
Müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanları için nereye bakmak gerekir?
Rüyada alyans görmek ne anlama gelir? Rüyada alyans bulmak ne demek?
5 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Kasım Cuma at yarışı programı
Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli nasıl olunur?
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
TJK 4 Kasım 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Plastik kaynakçı maaşı ne kadar? Plastik kaynakçı ne iş yapar?
ATV canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Diğer metal işlemcileri maaşları ne kadardır? 2021 İşkur iş ilanları
Diğer motorlu araç sürücüleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Pazarcı 2021 maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar?
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu
Rüyada altın kolye almak ne anlama gelir? Rüyada altın kolye bulmak ne demek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.