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Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?

Mantar yetiştiriciliği son yıllarda pek çok kişi tarafından araştırılan ve talep gören bir iştir. Devlet tarafından da desteklenen mantar yetiştiriciliği ile ilgili pek çok vatandaş, mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu? sorularını araştırıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 22:24
Mantar yetiştiriciliği yapmak için ne kadar sermaye gerekir? Mantar yetiştiriciliği para kazandırıyor mu?
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Mantar yetiştiriciliği kısa sürede ürün almak ve kar elde edebilmek için kurulan işletmeler arasında yerini alırken pek çok kişi bu iş için gerekli olan sermaye ve şartları araştırıyor. Devletin de mantar yetiştiriciliği konusunda sağladığı destekler merak edilirken en fazla kar sağlayan mantar çeşitleri ve kar zarar marjı ve gerekli sermayeler araştırılıyor.

Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Son 10 yıllık süreçte en merak edilen mesleklerden bir tanesi olan mantar yetiştiriciliği yüksek kar oranı ile pek çok vatandaşın dikkatini çekmeye devam ediyor. İyi bir araştırma ve doğru işler ile kısa sürede büyük gelirler elde edilebilen mantar yetiştiriciliğinde yurt içi ve yurt dışı satışlar ile gelir sağlanabiliyor.

Devletin de mantar yetiştiriciliği için sağladığı 30.000 TL’lik kredi merak edilirken sürecin nasıl yönetileceği ve mantar yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Mantar yetiştiriciliği maliyeti

Önekler üzerinden anlatılmak gerekirse mantar yetiştiriciliği için 100 metrekarelik bir alanda işe başlayacak bir girişimcinin en az 10.000 – 20.000 TL arasında sermeyesi bulunması gerekir. kullanılan malzeme kalitesi ne kadar yüksek olursa karda o kadar yüksek olacağı gibi aynı zamanda depo veya çadır gibi önemli yerlerin de bulunması gerekir.

100 metrekarelik bir alanda yapılacak komposto mantarının getirisi 8 ton civarında olacaktır. 10 ton kadar pamuğa da ihtiyaç olduğu düşünülürse her bir komposto 0,60 kuruştan satılacaktır.

1000 trüf mantarı bahçe tesisi projesi rehberi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 1.000 dönüm bir alanda yapılacak trüf mantarı yetiştiriciliği rehberi açıklanmıştır. 1.000 dekarlık bir alanda yapılacak trüf mantarı projesinin açıklanan maliyet ve karı;

  • Proje yılı:2020
  • Tesis Alanı:100 Dekar
  • Yatırım Tutarı: 695.500 TL
  • Yıllık İşletme Giderleri:65.810 TL
  • Yıllık İşletme Gelirleri:83.333 TL
  • Net Nakit Akışları: 13.593.050 TL
  • Fayda Masraf Oranı: 4,11
  • Mali Rantabilesi:%215
  • İç karlılık Oranı:%60
  • Yatırımın Geri Ödeme Süresi: 9 Yıl
  • Net Bugünkü Değer-Gelir: 8.190.978 TL

8 ton kompost için 4.800 TL kar elde edilebilmektedir. Saman kompostlarından elde edilecek kar %25 olarak belirlenirken 8 ton komposttan doğu işlemler ile 2 ton mantar daha elde edilebilmektedir. Ürünlerin alınabilmesi için 45 gün süre belirlenirken elektrik ve su giderleri 1.000 – 1.500 TL arasında olacaktır. 12 bin çadır, 4.800 kompost, 1.000 – 1.500 TL elektrik ve su masrafları ile birlikte kar zarar marjları ortaya çıkacaktır.

Mantar yetiştiriciliği karlı mıdır?

Mantar yetiştiriciliği doğru yetiştirme ve doğru satış politikaları yapıldığı takdirde karlı bir iştir. Pazarda mantarın kilosunun 10 – 12 TL arasında satıldığı düşünülürse 2,5 ton mantar yetiştirildiğinde 15.000 TL gelir elde edilebilir. 45 günlük yetiştirme süresi tamamlandığında 2,5 ton mantar satışından 15.000 TL kar elde edilebilmektedir. Yukarıda hesaplanan gelirlerden 4.800 TL kompost ve 1.000 TL elektrik çıkarıldığında 9.000 TL kar elde edilebilmektedir.

Devlet destekli mantar yetiştiriciliği

 Mantarın ekim sonrasında toplanması ortalama 6 hafta sürmektedir. Mantar yetiştiriciliği için belirlenen uygun hava sıcaklığı ise 13 derecedir. Depoların karanlık ve serin olması da gerekir. ürünlerin kararmadan ve çürümeden satılması önem arz ederken aynı zamanda mantarların elde kalması durumları da yaşanabilir. İşin yapılmak istendiği bölgenin potansiyelleri iyi araştırılmalı ve iş özenle yapılmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen mantar yetiştiriciliği Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenmektedir. Sübvasyon oranlarına göre %55 – 65 oranında değişiklik gösterebilirken yatırım yapılan miktarın %65’i geri alınabilmektedir.

Devletten alınacak yardımlarda gerekli evraklar TKDK’ya verilmelidir. Yapılacak diğer harcamalar kapsam dışı olarak belirlenirken kapsama alınan ödemeler;

  • Kira masrafları,
  • Vergi ödemeleri,
  • Depo veya arazilerin masrafları,
  • Mantar yetiştiriciliği teşviki,
  • Üretime gelen cezalar,
  • Elektrik, su gibi işletme giderleri,
  • Banka ücretleri

 Proje kapsamına alınacak kişiler için belirlenen yaş şart 18 – 40 arasıdır. Sağlanacak destek tutarı ise 30.000 TL’dir. önemli olan sıcaklık ve nem koşullarının doğru olarak sağlanması ve başvuru şartlarının doğru ve eksiksiz olarak yapılmasıdır.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 22:24
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MantarYetiştiriciliği2021SermayeKazançDevlet Desteği
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