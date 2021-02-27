İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri

Çalışamayacak ve iş hayatına devam edemeyecek kişiler devlet tarafından emekliği sağlanmaktadır. Bu durum malulen emeklilik olarak da geçer. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik için hastalık yüzdeleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik işte detaylar…

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:10
Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
Takip Et:

Sağlık sorunları sebebiyle iş hayatına devam edemeyecek işçiler için emekli olma hakkı tanınıyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler için malulen emekli olma hakkı doğuyor. Fakat bu haktan yararlanmak isteyen kişiler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan malulen emeklilikten yararlanmak isteyen kişilerin ise bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. 

Bilmeyenler için malulen emeklilik

 
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan vatandaşlar için devlet bu hakkı çalışamayacak ve işine devam edemeyecek vatandaşlar için emekli olmalarına ve aylığa bağlanmasını sağlamaktadır. Sakatlanmış veya hastalanmış olan vatandaşlarının işlerine devam edememesi durumunda maddi sıkıntılarını çok fazla hissetmesinler diye sağlanan malulen emeklilik vatandaşların yüzünü biraz da olsa güldürmek ve çok fazla sıkıntı ile karşılaşılmaması için uygulanıyor. Peki malulen emeklilik için gerekli şartlar ne? Vatandaş hangi şartları yerine getirirse malulen emekli olma hakkın sahip oluyor.

 

Malulen emekli olmanın şartları?

Malulen emekli olabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:  
4A, 4B ya da 4C fark etmeksizin, en az 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekir, 10 yıllık çalışma hayatında 1800 günlük primin doldurulmuş olması gerekir. Vatandaşın %60 oranında güç kaybına uğradığını çalışamayacağını belirten Sağlık Kurulu resmi raporlarının bulunması gerekir. Güç kaybının ve çalışamama durumunun işe başladıktan sonra gerçekleşmiş olması gerekir. 4A kapsamında çalışan vatandaşın işten ayrılması, 4B kapsamında çalışan vatandaşın ticari faaliyetlerinin sona ermiş olması, 4B kapsamında çalışan vatandaşın prim borcunun olmaması ve 4C kapsamında çalışan vatandaşın görevinden ayrılmış olması gerekmektedir. 
 

Malulen emeklilikte hastalık yüzdeleri

 
5510 sayılı kanunun 28. Maddesinin 5. fıkrasında çalışma gücü kaybı %60’ın altında olmasına rağmen %40 ve üzerinde özürlü olan kişilerin de malulen emekli olup, emekli aylığından yararlanabilecekleri belirtiliyor. Fakat bu durumda vatandaşın çalışma süresi ve ödemesi gereken primlerinde artış olduğu fark ediliyor. 28.maddenin 5. Fıkrasında yer alan bilgi dikkate alındığında;
• Özür oranı %50 ile %59 arasında olan kişi, en az 16 yıldır sigortalı olmak ve en az 4230 gün primlerini yatırmış olmak,
• Özür oranı %40 ile %49 arasında olan kişi, en az 18 yıldır sigortalı olmak ve en az 4680 gün primlerini yatırmış olma şartıyla malulen emekliliğe hak kazanmış oluyor. 

Malulen emekliliğin kapsadığı hastalıklar nelerdir?

 
Malulen emekliliğin kapsadığı hastalıkları dikkate alacak olursak eğer, kişide güç kaybına yol açan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar; Epilepsi, Beyin tümörü, Bunama, Parkinson sendromu, MS, Şizofreni, Kanser çeşitleri, Bipolar bozukluk, Retina kanamaları, Behçet hastalığı, Organ kaybı(bacak, kol vb.), Akciğer, böbrek, karaciğer, kalp nakli, Karaciğer sirozu, Zeka geriliği(IQ 50 ve altında olma durumu), Verem, Kalp kapağı hastalıkları, Endokronoloji ve metabolizma hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, AIDS, Ayakta durmaya engel denge bozukluklarına eşlik eden işitme kaybı gibi hastalıklar kapsamında malulen emekli olma hakkınız bulunmaktadır. 
 

Nasıl malulen emekli olunur?

 
Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların son çalıştıkları işyerinin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik merkezine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında vatandaştan öneği kurum tarafından hazırlanmış olan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesiyle birlikte bir adet belgelik fotoğraf istenmektedir. 
 
Vatandaşın yapmış olduğu yetkili kuruma yazılı başvurusu sonrası sağlık kuruluna sevk işlemi yapılmaktadır. Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu rapor sonrasında malulen emekliliğe hak kazandığı tespit edilen kişi, emekli aylığı almaya da hak kazanmış oluyor. Aylık ödemesi ise Sağlık Kurulu raporu tarihinden sonra yapılıyor. 
 

Malulen emekli aylığı için gerekli belgeler

 
Malulen emeklilik aylığı alabilmek için gerekli olan belgeler şöyledir: 

SSK’lı ve Bağ-kurlu kişiler için:

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi, Sigorta işten ayrılış belgesi(İşten ayrıldıktan sonraki 10 gün içerisinde başvuran kişiler için), Sağlık Kurulu raporu istenir.

Emekli Sandığına bağlı kamu görevlileri için:

Şahsen, vekaleten ya da kurumlar tarafından yapılacak başvuru(görevi hala devam eden yani henüz işten ayrılmamış kişilerin başvurusu çalıştığı kurum tarafından yapılıyor),Sağlık kuruluğu raporu ve Malulen emekliliğe ilişkin emekliye sevk onayı gerekmektedir. 
 

E-Devletten SGK malulen emekliliği sorgulama işlemi 

 
E-devlet sistemi üzerinden birçok işlemimizi kolaylıkla halledebilmekteyiz. Malulen emeklilik işlemlerini de e-devlet üzerinden sorgulamamız mümkündür. Bunun için yapılması gerekenler arasında ilk adım https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir  adresine giriş yapmaktır. Sonrasında ise arama kısmına DYS evrak takip yazarsanız rahatlıkla sorgulama işlemini yapabilirsiniz. 
 

SGK’dan sorgulama 

SGK’nın kendi resmi sitesinden de malulen emeklilik işlemlerinizi rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip adresine giriş yaparak, istenilen bilgileri doğru olarak girdiğinizde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 


Son Güncelleme: 27.02.2021 21:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Malulen EmeklilikSSKBağ-KurçalışamayacakMadde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Popüler Haberler

Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri
Telegram'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Whatsapp'dan göç almaya devam ediyor
Kardeşlerim dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Evde ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı fırında ramazan bidesi tarifi
Show TV Kuzey Yıldızı Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Kuzey Yıldızı Dizisi Oyuncuları
Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama işlemleri
Bugün TV’de neler var? 14 Nisan 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Kef dizisi konusu nedir? Kef dizisi ne zaman başlayacak? Kef dizisi oyuncuları ve konususu hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Öcal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Gönül Dağı devam eder mi?
Gönül Dağı İsmet kimdir? Ali Toptaş biyografisi
Gönül Dağı dizisi Yaşar kimdir? Faruk Karagül kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Zahide’yi kim canlandırıyor? Ecem Özkaya'nın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.