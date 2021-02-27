Malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri

Sağlık sorunları sebebiyle iş hayatına devam edemeyecek işçiler için emekli olma hakkı tanınıyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler için malulen emekli olma hakkı doğuyor. Fakat bu haktan yararlanmak isteyen kişiler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan malulen emeklilikten yararlanmak isteyen kişilerin ise bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Bilmeyenler için malulen emeklilik

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan vatandaşlar için devlet bu hakkı çalışamayacak ve işine devam edemeyecek vatandaşlar için emekli olmalarına ve aylığa bağlanmasını sağlamaktadır. Sakatlanmış veya hastalanmış olan vatandaşlarının işlerine devam edememesi durumunda maddi sıkıntılarını çok fazla hissetmesinler diye sağlanan malulen emeklilik vatandaşların yüzünü biraz da olsa güldürmek ve çok fazla sıkıntı ile karşılaşılmaması için uygulanıyor. Peki malulen emeklilik için gerekli şartlar ne? Vatandaş hangi şartları yerine getirirse malulen emekli olma hakkın sahip oluyor.

Malulen emekli olmanın şartları?

Malulen emekli olabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:

4A, 4B ya da 4C fark etmeksizin, en az 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekir, 10 yıllık çalışma hayatında 1800 günlük primin doldurulmuş olması gerekir. Vatandaşın %60 oranında güç kaybına uğradığını çalışamayacağını belirten Sağlık Kurulu resmi raporlarının bulunması gerekir. Güç kaybının ve çalışamama durumunun işe başladıktan sonra gerçekleşmiş olması gerekir. 4A kapsamında çalışan vatandaşın işten ayrılması, 4B kapsamında çalışan vatandaşın ticari faaliyetlerinin sona ermiş olması, 4B kapsamında çalışan vatandaşın prim borcunun olmaması ve 4C kapsamında çalışan vatandaşın görevinden ayrılmış olması gerekmektedir.

Malulen emeklilikte hastalık yüzdeleri

5510 sayılı kanunun 28. Maddesinin 5. fıkrasında çalışma gücü kaybı %60’ın altında olmasına rağmen %40 ve üzerinde özürlü olan kişilerin de malulen emekli olup, emekli aylığından yararlanabilecekleri belirtiliyor. Fakat bu durumda vatandaşın çalışma süresi ve ödemesi gereken primlerinde artış olduğu fark ediliyor. 28.maddenin 5. Fıkrasında yer alan bilgi dikkate alındığında;

• Özür oranı %50 ile %59 arasında olan kişi, en az 16 yıldır sigortalı olmak ve en az 4230 gün primlerini yatırmış olmak,

• Özür oranı %40 ile %49 arasında olan kişi, en az 18 yıldır sigortalı olmak ve en az 4680 gün primlerini yatırmış olma şartıyla malulen emekliliğe hak kazanmış oluyor.

Malulen emekliliğin kapsadığı hastalıklar nelerdir?

Malulen emekliliğin kapsadığı hastalıkları dikkate alacak olursak eğer, kişide güç kaybına yol açan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar; Epilepsi, Beyin tümörü, Bunama, Parkinson sendromu, MS, Şizofreni, Kanser çeşitleri, Bipolar bozukluk, Retina kanamaları, Behçet hastalığı, Organ kaybı(bacak, kol vb.), Akciğer, böbrek, karaciğer, kalp nakli, Karaciğer sirozu, Zeka geriliği(IQ 50 ve altında olma durumu), Verem, Kalp kapağı hastalıkları, Endokronoloji ve metabolizma hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, AIDS, Ayakta durmaya engel denge bozukluklarına eşlik eden işitme kaybı gibi hastalıklar kapsamında malulen emekli olma hakkınız bulunmaktadır.

Nasıl malulen emekli olunur?

Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların son çalıştıkları işyerinin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik merkezine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında vatandaştan öneği kurum tarafından hazırlanmış olan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesiyle birlikte bir adet belgelik fotoğraf istenmektedir.

Vatandaşın yapmış olduğu yetkili kuruma yazılı başvurusu sonrası sağlık kuruluna sevk işlemi yapılmaktadır. Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu rapor sonrasında malulen emekliliğe hak kazandığı tespit edilen kişi, emekli aylığı almaya da hak kazanmış oluyor. Aylık ödemesi ise Sağlık Kurulu raporu tarihinden sonra yapılıyor.

Malulen emekli aylığı için gerekli belgeler

Malulen emeklilik aylığı alabilmek için gerekli olan belgeler şöyledir:

SSK’lı ve Bağ-kurlu kişiler için:

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi, Sigorta işten ayrılış belgesi(İşten ayrıldıktan sonraki 10 gün içerisinde başvuran kişiler için), Sağlık Kurulu raporu istenir.

Emekli Sandığına bağlı kamu görevlileri için:

Şahsen, vekaleten ya da kurumlar tarafından yapılacak başvuru(görevi hala devam eden yani henüz işten ayrılmamış kişilerin başvurusu çalıştığı kurum tarafından yapılıyor),Sağlık kuruluğu raporu ve Malulen emekliliğe ilişkin emekliye sevk onayı gerekmektedir.

E-Devletten SGK malulen emekliliği sorgulama işlemi

E-devlet sistemi üzerinden birçok işlemimizi kolaylıkla halledebilmekteyiz. Malulen emeklilik işlemlerini de e-devlet üzerinden sorgulamamız mümkündür. Bunun için yapılması gerekenler arasında ilk adım https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine giriş yapmaktır. Sonrasında ise arama kısmına DYS evrak takip yazarsanız rahatlıkla sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SGK’dan sorgulama