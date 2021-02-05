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Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 5 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 13:57
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
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Yurt dışında yaşamak isteyen ve kendine uygun ülke aramakta olan vatandaşlarımız asgari ücretin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerini araştırıyorlar. Avrupa’da asgari ücretin en yüksek verildiği 10. Ülke olan Malta, yurt dışına taşınmak ve orada çalışarak hayatını devam ettirmek isteyenler için önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Malta’da para birimi olarak Euro kullanılıyor.

Malta Asgari Ücreti Ne Kadar?

Malta Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak Euro para birimini kullanıyor ve asgari ücret ise brüt olarak 747 Euro olarak veriliyor. Vergiler ve kesintiler sonucunda asgari ücret 573 Euro olarak kişilere veriliyor.

Malta Harcama Koşulları

Hemen her ülkede emek verme saatleri değişmektedir. Ancak Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin büyük bir kısmında günlük emek verme saati 8’dir. Haftalık 40 saat olan çalışma süresinde her saat içinde ayrı bir mesai saati verilmektedir. Günün büyük bir bölümünde açık olan mağazalarda çalışma imkanı oldukça yüksektir.

Malta’da Fiyatlar

Malta’da fiyatların durumuna göz atıldığında ise şehir merkezinde 1 yatak odalı dairelerin kiraları 500 Euro’dan başlamakta ve 900 Euro’ya kadar yükselmektedir. Şehir merkezinden uzakta bir bölgedeki daireler ise 400 Euro’dan başlayarak 700 Euro’ya kadar yükselmektedir. Süpermarketlerdeki ücretlere bakıldığında ise 1 litrelik sütün 0.87 Euro, 500 gramlık beyaz ekmeğin 0.93 Euro, 12’li yumurtanın 2.10 Euro, 1 kilogram yerel peynirin 8.30 Euro, 1.5 litre şişe suyun 0.72 Euro, 1 şişe şarabın 5.00 Euro, 0.5 litre yerli biranın 1.20 Euro, 0.33 litre ithal biranın 1.30 Euro, 1 paket Marlboro sigaranın ise 5.50 Euro olduğu görülmektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:57
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