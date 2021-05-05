Mali suçlar araştırma kurulu kripto para rehberi yayınladı

Ülkemizde faaliyet gösteren mali suçlar araştırma kurulu, suç üzerinden kazanılan paraların kripto para borsalarında atlanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda kripto para hizmet sağlayıcısı olan borsaların uyması gereken bir takım kuralları devreye sokmaya başlayacak. Kripto para borsaları genellikle terör finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması olarak kullanılıyor.
Bu kapsamda kripto para düzenleyen borsalara yeni düzenlemeler getirilecek. Kripto para borsalarında işlem yapan vatandaşlarımız kripto para varlıklarına ne zaman vergi getirileceğini merak ediyor. Yapılan bu düzenlemeler ilerleyen günlerde verginin habercisi olarak nitelendiriliyor.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:26