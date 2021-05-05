Mali suçlar araştırma kurulu kripto para rehberi yayınladı

Ülkemizde faaliyet gösteren mali suçlar araştırma kurulu, suç üzerinden kazanılan paraların kripto para borsalarında atlanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda kripto para hizmet sağlayıcısı olan borsaların uyması gereken bir takım kuralları devreye sokmaya başlayacak. Kripto para borsaları genellikle terör finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması olarak kullanılıyor.

Bu açıdan kripto para hizmet sağlayıcılara uymaları gereken bir takım kurallar konulacak. Bu kapsamda müşterinin tanınması yükümlülüğü konusunda kimlik tespiti yapılması için karar verildi. Alınan bu karara göre Türkiye, resmi olarak kripto para borsaları tanımış oldu. Buna göre 75.000 Türk Lirası üzerinde işlem yapan kişilerin veya kurumların kimlik tespitinin yapılması zorunluluğu getirildi. Bu sayede suç unsuru teşkil eden durumların ortadan kalkmasına zemin hazırlanıyor.

Bu kapsamda kripto para düzenleyen borsalara yeni düzenlemeler getirilecek. Kripto para borsalarında işlem yapan vatandaşlarımız kripto para varlıklarına ne zaman vergi getirileceğini merak ediyor. Yapılan bu düzenlemeler ilerleyen günlerde verginin habercisi olarak nitelendiriliyor.