İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Mali suçlar araştırma kurulu kripto para rehberi yayınladı

Mali suçlar araştırma kurulu kripto para rehberi yayınladı. Yayınlanan rehbere göre kripto borsalarında para aklayanlara 4 milyon Türk Lirası ceza verileceği ifade edildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:26
Mali suçlar araştırma kurulu kripto para rehberi yayınladı
Takip Et:

Ülkemizde faaliyet gösteren mali suçlar araştırma kurulu, suç üzerinden kazanılan paraların kripto para borsalarında atlanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda kripto para hizmet sağlayıcısı olan borsaların uyması gereken bir takım kuralları devreye sokmaya başlayacak. Kripto para borsaları genellikle terör finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması olarak kullanılıyor.

Bu açıdan kripto para hizmet sağlayıcılara uymaları gereken bir takım kurallar konulacak. Bu kapsamda müşterinin tanınması yükümlülüğü konusunda kimlik tespiti yapılması için karar verildi. Alınan bu karara göre Türkiye, resmi olarak kripto para borsaları tanımış oldu. Buna göre 75.000 Türk Lirası üzerinde işlem yapan kişilerin veya kurumların kimlik tespitinin yapılması zorunluluğu getirildi. Bu sayede suç unsuru teşkil eden durumların ortadan kalkmasına zemin hazırlanıyor.

Bu kapsamda kripto para düzenleyen borsalara yeni düzenlemeler getirilecek. Kripto para borsalarında işlem yapan vatandaşlarımız kripto para varlıklarına ne zaman vergi getirileceğini merak ediyor. Yapılan bu düzenlemeler ilerleyen günlerde verginin habercisi olarak nitelendiriliyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasakKripto Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faizsiz kredi başvuruları başlıyor
Faizsiz kredi başvuruları başlıyor
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
1.100 TL yardım müjdesi!
1.100 TL yardım müjdesi!
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
1500 TL ödeme yapılacak!
1500 TL ödeme yapılacak!
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?
TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Fox TV Kefaret tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Star TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir, nereli yaşı kaç?
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.