Maksul Gıda kime ait?

Bakırköy 2. Asliye Tiçaret Mahkemesi'nde 27 Eylül'de açılan dava dosyasındaki bilgilere göre, şirketin mali sıkıntı yaşamasının bazı nedenleri olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, kurlar ile ürün hammadde fiyatlarında yaşanan artış, finansal planlamalardaki hatalar ve pandemi dönemi şirketin maddi olarak sıkıntı yaşamasına neden oldu.

202 milyon TL borcu var

Şirket Hakan Şenol'un üzerine

Dava dosyasında şirketin 202 milyon TL borcu olduğu yazıyor. Borca batık olmadığı kaydedilen Maksul Gıda için sunulmuş olan dilekçede, olan borçların belli sürede ödenebileceği yazıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede, birinci ödemenin 2023 yılı Eylül ayında yapılabileceği belirtildi. Şirketin yaptığı başvurudan sonra mahkeme, 3 aylık geçici bir mühlet tanıdı. Bu karar beraberinde şirket hacizlere karşı koruma altına alındı. Mahkeme, SMM Nermin Arıcı, SMM Türkan Yılmaz ve Müjgan Tunç Yücel'i Konkordato komiseri olarak göreve getirdi.

15 milyon TL sermayesi olan şirketin tek hissedarı Hakan Şenol. Maksul Gıda, kuruyemiş ile bakliyat ürünleri satışında mağazalaşma konseptinin büyümesi konusunda öncü olan 2 firma arasında.