Maksul Gıda kime ait?

Bakırköy 2. Asliye Tiçaret Mahkemesi'nde 27 Eylül'de açılan dava dosyasındaki bilgilere göre, şirketin mali sıkıntı yaşamasının bazı nedenleri olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, kurlar ile ürün hammadde fiyatlarında yaşanan artış, finansal planlamalardaki hatalar ve pandemi dönemi şirketin maddi olarak sıkıntı yaşamasına neden oldu.
202 milyon TL borcu var
Şirket Hakan Şenol'un üzerine
15 milyon TL sermayesi olan şirketin tek hissedarı Hakan Şenol. Maksul Gıda, kuruyemiş ile bakliyat ürünleri satışında mağazalaşma konseptinin büyümesi konusunda öncü olan 2 firma arasında.
Son Güncelleme: 04.10.2021 13:09