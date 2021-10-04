İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Maksul Gıda kime ait?

Türkiye'de 200 şubesi bulunan ve şubelerinde kuruyemiş, bakliyat ve baharat gibi ürünleri satan Maksul Gıda konkordato istedi. Bu gelişme sonrasında Maksul Gıda'nın sahibi merak edildi. Peki, Maksul Gıda kime ait? İşte detaylar...

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:09
Maksul Gıda kime ait?
Takip Et:

Bakırköy 2. Asliye Tiçaret Mahkemesi'nde 27 Eylül'de açılan dava dosyasındaki bilgilere göre, şirketin mali sıkıntı yaşamasının bazı nedenleri olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, kurlar ile ürün hammadde fiyatlarında yaşanan artış, finansal planlamalardaki hatalar ve pandemi dönemi şirketin maddi olarak sıkıntı yaşamasına neden oldu. 

202 milyon TL borcu var

Dava dosyasında şirketin 202 milyon TL borcu olduğu yazıyor. Borca batık olmadığı kaydedilen Maksul Gıda için sunulmuş olan dilekçede, olan borçların belli sürede ödenebileceği yazıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede, birinci ödemenin 2023 yılı Eylül ayında yapılabileceği belirtildi. Şirketin yaptığı başvurudan sonra mahkeme, 3 aylık geçici bir mühlet tanıdı. Bu karar beraberinde şirket hacizlere karşı koruma altına alındı. Mahkeme, SMM Nermin Arıcı, SMM Türkan Yılmaz ve Müjgan Tunç Yücel'i Konkordato komiseri olarak göreve getirdi. 

Şirket Hakan Şenol'un üzerine

15 milyon TL sermayesi olan şirketin tek hissedarı Hakan Şenol. Maksul Gıda, kuruyemiş ile bakliyat ürünleri satışında mağazalaşma konseptinin büyümesi konusunda öncü olan 2 firma arasında. 


Son Güncelleme: 04.10.2021 13:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Maksul Gıda Iflas Mı EdiyorMaksul Gıda Kimin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Beşiktaş coin nasıl alınır?
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
ÖTV indirimli araç satın alma fırsatı : ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?
ÖTV indirimli araç satın alma fırsatı : ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanmanın şartları nelerdir?
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?

Popüler Haberler

Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler
Maksul Gıda kime ait?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
TJK 4 Ekim 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
4 Ekim 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
4 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ekim Pazartesi at yarışı programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 3 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Kefaret dizisinden final kararı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.