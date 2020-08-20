Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz

Gelişen teknoloji ile birlikte artık nakit paradan çok kredi kartı kullanımı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca maddi anlamda sıkıntı çekenler ise kredi kartı ile bu sıkıntılardan çıkmanın yollarını arıyor. Son dönemlerde tartışma konusu olan kredi kartı aidatı ise tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu aidat konusunda bankalar ısrarcı bir tavır takınıyor.

Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi hususunda yeni bir emsal karar açıkladı!

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi tarafından kredi kartı aidatı konusunda yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre bankalar bundan sonra kredi kartı aidatı alamayacaklar. Daha önce alınan kredi kartı aidatları ise müşterilere geri ödenecek.

Karar neticesinde açıklamalarda bulunan Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı aidatının, Tüketiciyi Koruma Kanunu’na ters olduğunu ve bu yüzden alınan kararın doğru olduğunu açıkladı. BDDK yönetmeliğinde bulunan kredi kartı aidatı alınabilir ibaresine değinen Ağaoğlu, mahkeme kararının ardından artık bu maddenin bağlayıcı olmadığını dile getirdi.

Kredi kartı aidatı ödeyenler bu karar ile birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödeme yaptıkları kart aidatı ücretlerini iade olarak alabilecekler. Tüketici yanlısı olan Tüketici Hakem Heyetleri, banka ve müşteri arasında anlaşma sağlayarak kredi kartı aidatlarını bu şekilde vatandaşa geri iade edilmesi kararını alabiliyor. Yeni karara göre bankalar artık müşterilerine aidatı olmayan kartlar verecek. Ancak müşteriler ile anlaşılması sonucu bankalar aidatlı kart verebilecek.

Yeni karar ile birlikte banka müşterileri artık kolayca Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri kredi kartı aidatlarını bankadan tahsil edebilecek. Ayrıca aidat iadesi almak isteyen tüketiciler e-devlet üzerinde başvuruda bulunarak iade alabilecekler.