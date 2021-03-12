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Madencilik için sağlanan devlet destekleri nelerdir? 2021 Madencilik devlet teşvik ve destekleri

2313 sayılı Madencilik Kanunu kapsamında, birinci grup madenlere yönelik yatırım yapan ve İstanbul sınırları içinde mıcır yatırımı yapan maden işletmelerine devlet desteği sunulmasına karar verilmiştir. Destekle iki farklı şekilde sunulurken, birincisi maden ocaklarında maden üretiminde sağlanan işlemlere maddi kaynak sağlanması için, ikincisi de maden işletmelerini zenginleştirmek için elektrik üretiminin desteklenmesidir. İşte detaylar…

12 Mart 2021 Cuma 20:13
Madencilik için sağlanan devlet destekleri nelerdir? 2021 Madencilik devlet teşvik ve destekleri
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Madencilik Devlet desteklerini hangi kurumlar veriyor?

Madencilik devlet desteğini Ekonomi Bakanlığı vermektedir. Maden ocakları ile işletmelerin maden çıkarma, üretme faaliyetlerine teşvik edilmesi için Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü destek projesi doğrultusunda, işletmelerin üretim için ihtiyaçları olan maddi rakam kadar devlet desteği sunulmakta. Başvuru taleplerinde yapılan incelemeler doğrultusunda yardım tutarlarının miktarı, işletmelerin üretim ile enerji ihtiyaçlarını bağlı olarak hesaplanıyor.

Madencilik Devlet destekleri bölgeleri

  • Maden İşletmeleri 5. Bölgesi
  • Maden İşletmeleri 6. Bölgesi

Yukarıda yazılı olan bölgelerde maden işletmesi sahibi olan kişiler devletin verdiği desteklerden yararlanabiliyorlar. 5. Maden İşletmeleri Bölgesi; İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bulunan belirli şehirleri içeriyor. 6. Maden İşletmeleri Bölgesi de Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nde yer alan belirli şehirleri kapsıyor.

Madencilik Devlet desteklerine yapılmış olan başvurular arasında 5. Maden işletmeleri bölgesinde bulunan maden ocakları, 6. Bölgede bulunan yerlerden öncelikli olarak maddi yardımlardan yararlanma hakkına sahip. Ayrıca, çıkartılan maden çeşitlerinin sınıfları doğrultusunda devlet desteğinden faydalanma öncelikleri de belirleniyor.

Madencilik Devlet Desteklerini alabilen 5. bölge illeri

  • Adana, Sinop, Ordu, Bartın, Adıyaman, Sivas, Osmaniye, Bayburt, Tekirdağ, Rize, Bilecik, Afyonkarahisar, Aksaray, Tokat, Sakarya, Bolu,
  • Amasya, Trabzon, Samsun, Erzurum, Ankara, Mersin, Konya, Eskişehir, Muğla, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Tunceli, Karaman, Edine, İstanbul, Burdur, Bursa, Çanakkale, Gümüşhane, Isparta, Hatay, Çorum, Zonguldak, Yalova, Uşak.

Madencilik Devlet Desteklerini alabilen 6. bölge illeri

  • Ağrı, Batman, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars,
  • Iğdır, Mardin, Siirt, Muş, Şanlıurfa, Van ve Şınak

Madencilik Devlet Desteklerini alabilen 3. grup madenler

  • Kalsit, Domolit, Kalker, Granit, Bazalt, Agrega, Mıcır,
  • Dekoratif amaçlı Mermer, Traverten, dekoratif amaçlı doğal taşlar

Madencilik Devlet Desteklerini alabilen 4. grup madenler

  • Kaolen, Talk, Steatit, Kokolit, Sapropel, Dikit, Vollastonit, Profillit, Nakrit, Barit, Diatomit, Bitümlü şist, Asfaltit, Olivin, Halloysit, Stronsiyum, Endellit, Bor tuzları,
  • Taş kömür, Brom, Anaksit, Silimanit, Linyit, Flor, Bentonit, İyot, Turba, Kalsedon, Fosfati Klor, Magnezyum, Feldispat, Kuvarsit, Asbest, Kalsiyum, Hektorit, Lityum, Manyezit, Kuvars, Huntit,
  • Potasyum, Sodyumi Kükürt, Grafit, Sepiyolit, Pomza, Alunit.

Madencilik Devlet Desteklerini alabilen 5. grup madenler

  •  Elmas, Safir, Beril, Zümrüt, Yakut, Morganit, Heliodor, Aleksandrit, Akuavamarin, Oniks, Japs, Kantaşı, Kuvars, Turmalin, Avanturin, Venüstaşı, Turkuaz, Aytaşı, Oltutaşı, Diopsit, Lületaşı, Epidot,
  • Amozonit, Spinel, Jadeit, Yeşim, Granat, Diaspor Kristali, Rodokrozit, Kemererit, Dermontoit, Uvaroit, Almandin

  • Yukarıda yazılı olan madenleri çıkaran işletmeler ile maden ocakları beşinci sırada madencilik devlet destekleri kapsamından yararlanma hakkına sahip oluyorlar.

Madencilik Devlet Desteği almak isteyenler nereye başvuru yapmalı?

Başvuru yerleri, maden işletmeleri 5. ile 6. bölgelerde bulunan Maden İhracatçıları Birlikleri’dir. İşletme sahipleri bizzat başvuru yaptıklarında kendilerine bu destekten yararlanma imkanı sunulmaktadır.

Başvuru esnasında gereken evrakların iletilmesiyle üretimi yapılan maden çeşidinin türüne göre öncelikli, ikinci, üçüncü, dördüncü başvuru guruplarına kayıt yaptırılması sağlanır ve yapılan incelemelerden sonra madencilik devlet desteklerinden faydalanılabilir.

Madencilik Devlet Desteği başvurularında gerekli olan evraklar nelerdir?

  • Maden ocağı veya işletmesine sahip olan kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • Ortaklara ve işletme sahibine ait imza sirküleri,
  • Maden ocağına, işletmeye ait bilanço,
  • Maden arama ruhsatı,
  • İşletme ruhsatı, sertifikası, proje belgeleri, mali yeterlilik tablosu.

Yukarıda yer alan belgeler, müracaat sırasında yasal takibin sağlanabilmesi için talep edilmektedir. Belgeler eksik olmadan hazırlandığında, çalışma faaliyeti sağlanan şehirde bulunan Maden İhracatçıları Birliği’ne başvurular gerçekleştirilir.

Devlet desteği kapsamında ne kadar yardımın alınacağı da başvuru esnasında belirleniyor. Maden ocakları tarafından çıkarılan maden çeşitlerinin değişimi, bütün maden ocağının üretim kapasitesi ile yatırım miktarlarının farklılık göstermesi koşullarına bağlı olarak, işletmelerin ihtiyaç duydukları destek değerinin miktarı başvuru yapıldığında belirleniyor.

Madencilik Devlet Desteklerine başvurular nasıl yapılıyor?

  • İşletme sahipleri, maden ocaklarının bulunmuş olduğu şehirde yer alan Maden İhracatçıları Birliği kurumuna gitmeliler.
  • Kurum yetkililerine, nüfus cüzdanı, imza sirküleri, bilanço, işletme ruhsatı, maden arama ruhsatı, proje belgeleri, mali yeterlilik tablosu belgesi evraklarının teslim edilmesi gerekiyor.
  • Yetkililere, madencilik devlet destekleri başvuru talebi yapılmak istendiği aktarılmalı.
  • Bu talep sonrasında, ‘’ madencilik devlet desteği başvuru talep formu’’ iletişim, kimlik bilgileri, maden ocağına dair bilgiler ile doldurulup, imzalanmalı.
  • Son olarak form yetkililere teslim edilmeli.

Başvuru işlemi bittikten sonra, sonuç takibi Maden İhracatçıları Birliği’nin aracılığı ile takip edilmektedir. Devlet desteği, Ekonomi Bakanlığı’nın bünyesine bağlı şekilde sunuluyor. Destekten faydalanmak adına onay alındığında Ekonomi Bakanlığı’nın ilettiği maddi yardımdan faydalanılıyor.

Madencilik Devlet Destekleri kapsamında yapılmış olan başvurudan sonra, İhracatçı Birlikleri’nin maden ocağı alanlarında yapmış oldukları inceleme ile projeler adına ihtiyaç duyulan maddi destek değerinin belirlenmesi adımlarından sonra maddi yardım işletme sahibine teslim ediliyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
MadencilikDevletDestekleri
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