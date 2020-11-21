Maddi yardım veren kurum ve kuruluşlar hangileri? 2020

Maddi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar 2020

Bazı kurum ve kuruluşlar, ekonomik koşulları kötü ve geliri düşük olan yoksul ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olur. Mali yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İHH Vakfı

Belediyeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Gibi kurum ve kuruluşlar, 2020 yılında da ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Yukarıda bahsedildiği gibi maddi yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında yardım sağlamaktadır.

Maddi Yardım Almak İsteyenlere Destek 2020

Maddi yardım almak isteyen vatandaşlar, desteğe hak kazandıkları sürece, bulundukları şehir, sosyal yardım ve dayanışma vakfından maddi yardım alabilirler. Kişiye genellikle başvuru yapıldıktan sonra 1 ay içinde menfaat sağlanır. Yukarıdaki projelerde maddi yardım sağlayan kurum ve kuruluşları sizlerle paylaştık. Bu kurumlar arasında en çok yardım yapan kurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'dır, vakfa başvuran vatandaşlara aşağıdaki yardımlar sağlanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV); barınma, aile, sağlık, eğitim, eşi vefat eden kadınlara yardım, doğum yardımı, muhtaç ailelere yardım ve özel amaçlı yardım programları kapsamında geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır. Barınma yardımıyla evleri bakımsız olan, eski ve sağlıksız kişiler için evlerin bakım ve tadilatı kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu tür konutlarda yaşayan insanlara ayni ve nakdi yardım sağlanmakta ve sağlıklı yaşam anlayışını sürdürmektedir.

Barınma İhtiyaç Desteği

Öncelikle barınma ihtiyacı destek başvuruları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen okuyuculara, konut yardımı başvuru sürecinde SYDV başvuru kayıt formunun doldurulacaktır. Başvuru formu ve kimlik fotokopisi, barınma ihtiyaç raporu veya Ev hasar tespit raporu ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılmaktadır. Bu yardım 30 gün içinde sağlanacaktır.

Yakacak ve Gıda İhtiyaç Yardımı

Hane yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve gıda yardımı sağlanmaktadır. Kömür yardımı, giyim ve gıda yardımı gibi yardımlarda yapılmaktadır. Başvuru prosedürü SYDV başvuru kayıt formu, yardım başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisi gerektirir. Başvuru değerlendirildikten sonra uygun talep gıda yardım listesine, yakacak odun ve kömür listesine eklenerek 30 gün içinde teslim edilmektedir.

Eğitim İhtiyaç Desteği

Eğitim yardımı adı altında, engelli öğrenciler ücretsiz olarak okullarına taşınması, yüksek öğrenim bursları, öğrenci barınma yardımı, iaşe yardımı, öğle yemeği yardımı, bedava kitap ve şartlı eğitim yardımı sağlanmaktadır. Eğitim kapsamında sağlanan yardımın bir sınırı yoktur. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere kademeli olarak yardım sağlanmaktadır.

Sağlık Yardımı

Sağlık yardımlarından kısaca bahsedecek olursak, sağlık desteği kapsamında ihtiyacı olanlara şartlı sağlık yardımı sağlanmaktadır. Bu yardımlar sırasıyla Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında sağlanır ve gerektiğinde 14 gün içinde ödeme yapılır.

Engelli Yardım Parası

Engelli yardımı kapsamında sosyal güvencesi olmayan engeli bulunan vatandaşlarımıza her türlü ihtiyacının karşılanması için sağlanan yardımlardır.

Dul Maaşı 2020

Doğum Yardımı 2020

Dul kadın maaşı olarak bilinen nakdi yardım, kadınların bağlı olduğu belediyelerin SYD Vakıflarına müracaat edilerek yapılmaktadır. 325 TL olan bu aylık yardım, 2 ayda bir 650 TL'den eşi vefat etmiş kadınlara veriliyor. Bu yardımdan yararlanmak için eşi vefat etmiş kadınların nüfus cüzdanlarıyla başvurmaları yeterlidir.

Doğum parası almak istiyorsanız, öncelikle Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Yaşadığınız ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapılabilir. İlk çocuk için 300 TL doğum parası, ikinci çocuk 400 TL, üçüncü çocuk 600 TL doğum yardımı sağlanmaktadır.

Maddi Yardım Yapan İş Adamları Kimlerdir?

Hacı Boydak, Mustafa Koç, Öner Hekim, Ahmet Kocabıyık, Berat Ösen, Şenol Şankaya, Armağan Metin İlci, Necati Kurmel, Murat Dedeman, Fevzi Keskinoğlu, Sadettin Saran, Nafi Güral, Ali Nihat Gökyiğit, Erol Bilecik, Muzaffer Çilek, Firuzhan Kanatlı, Ali Raif Dinçkök, Begümhan Doğan Faralyalı, Hayrettin Çaycı, Şerafettin Memiş, Erdem Çenetsiz, Zeki Yurtbay, Ahmet Said Kavurmacı, Davut Doğan, Erden Timur, Ahmet Eren, Avni Çelik, Sinan TARA, İpek Ilıcak Kayaalp, Tuncay Özilhan, Mehmet Ali Aydınlar, Ali Doğramacı, Şerife İnci Eren, Serhat Alpagut, Burak Kızılhan, Feyyaz Berker – Alev Berker, İbrahim Erdemoğlu, Ahmet Nazif Zorlu, İbrahim Çeçen, İdil Yiğitbaşı, Fikret Öztürk, Hüsnü M. Özyeğin, Ekrem Akyiğit, Serdal Akyürek, Sedat Özgür olarak bilinmektedir.

Korona virüs salgını haricinde de düzenli olarak muhtaç ailelere yardım yapan ünlüler ise; Müge Anlı, Esra Erol, Seda Sayan, Serap Akkaya olduğu biliniyor.

Para Yardımı Yapan Hayırseverler

Koronavirüs salgını normalleşme sürecine girmiş olsa da yardımsever insanlar ihtiyacı olanlara yardım sağlamaya devam ediyor. Bağışçılar sayesinde ekonomik sıkıntı içinde binlerce kişiye yardım ediyor. Mali yardım iş adamları, sanatçılar, futbolcular ve holding şirketlerinin sahipleri tarafından sağlanmaktadır. Salgın sırasında maddi olarak mücadele eden haneleri desteklemek için, gizlice kibar insanlar kapıdan kapıya gidip yiyecek, barınak ve mali yardımı olanları tespit edip yardım gönderiyorlar. Bazı durumlarda, gizlice kibar insanlar isimlerini vermeden yardım etmeye devam etmektedir.

İhtiyaç sahipleri tarafından kuruma başvurular yapıldıktan sonra gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine maddi yardım sağlanabilir. Mali yardım sağlayan kuruluşlar arasında sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve denekler bulunmaktadır.

Yardımseverlere Nasıl Ulaşabilirim?

Koronavirüs salgını sırasında yardımsever insanlara ulaşmak isteyen kişiler önemli ölçüde arttı. Maddi sıkıntı içinde olan yoksul insanlar, bu kişilere intenet üzerinden sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirler. Ayrıca hayırsever iş adamları yardımları başlatarak ihtiyacı olanlara destek olmaktadır. Yardımsever kişiler intenet üzerinden yardım isteyen vatandaşlara ulaşabilir. Çevrimiçi yardım talepleri için adresler belirleyerek, mali yardım sağlayan kurum, kuruluş ve kişileri bulabilirsiniz.

Fakirlere Yardım Yapan Sivil Toplum Kuruluşları

Muhtaç vatandaşlara yardım eden birçok kuruluş var. Bunların arasında sivil toplum kuruluşları (STK) ilk sırada yer alıyor. Yardım kampanyaları aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere destek veren STK nakit ve gıda yardımı sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi kişiler, bulundukları il ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına başvurarak yardım talep edebilirler.

Nakdi Para Yardımı Yapan Şirketler 2020

Abdi İbrahim Ağaoğlu Doğuş Holding Sabancı Holding Koç Holding Kıraça Holding Erciyes Anadolu Holding M. Özyeğin Vakfı Zorlu Holding Anadolu Grubu Dedeman Holding Enka İnşaat Gama Holding Bilkent Holding Doğan Holding Yıldızlar Yatırım Borusan Holding

gibi şirketler vakıfları aracılığıyla düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi muhtaç ailelere nakdi para yardımı yapmaya devam etmektedir.

Maddi Yardım Denekleri

Devlet ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamaktadır. Bu kişilere denek ve vakıflar aracılığıyla yardım sağlanabilir. Devlet kurumları yardıma muhtaç insanlara yemek, barınma ve eğitim gibi birçok alanda yardım ediyor. İhtiyaç sahibi ve muhtaç insanlar, İl ve İlçe kaymakamlığı ile Belediyelere başvuruda bulunabilirler.