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Maddi sıkıntıları bulunanlara müjde! 6 ay geri ödemesiz 100 Bin TL değerinde krediler

Koronavirüs nedeniyle yaşananlar herkesi etkilemektedir. Maddi açıdan en çok etkilenenler ise maalesef esnaflar olmuştur. Bunun adına bankalar esnaflara yardım eli uzatmıştır. Hatta birçok banka ayırt etmeden 100 Bin Türk lirası değerinde kredi vermektedir. Bu krediler 6 ay geri ödemesizdir. İşte 6 ay geri ödeme alınmayan 100 Bin TL değerinde kredi veren bankalar!

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:32
Maddi sıkıntıları bulunanlara müjde! 6 ay geri ödemesiz 100 Bin TL değerinde krediler
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Covid-19 dönemine denk gelerek bu dönemden maddi açıdan etkilenen ve parasal ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 6 aya kadar geri ödeme alınmayacak kredi imkanları bulunuyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlara yalnızca 6 ay geri ödemesiz sağlanmıyor, buna artı olarak düşük faiz oranlarından da yararlanıyor.

 

İhtiyaç sahibi bireylere 100 bin Türk lirası değerinde kredi

Başvuruda bulunan bireylerin kredi notuna bakılacak. Sonrasında gerekli evrakların hazırlanması istenecektir. Başvuruda bulunan bireyler not ortalaması ve gelirlerinin yüksek olması durumunda bireyler yaklaşık 100 bin liralık kredinin sahibi olacak. Ayrıca bankanın şubesine gidilmesine de gerek kalmıyor. Mobil uygulama aracılığıyla başvuruda bulunulabilir.

 

Şekerbank tarafından 6 ay geri ödemesiz bir şekilde verilen kredi

Esnafa Açık platformuyla birlikte TESK üyesi esnafların yanında yer alıyor! Şeker Mobil Şube uygulaması ile bireyler kolay bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilmektedir. 6 ay geri ödeme alınmayacak ve artan taksitleri ile kredi imkanı sunan Şekerbank aracılığıyla nakit para ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

 

İş Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

İş Bankası’na başvuruda bulunan ve gerekli koşulları yerine getiren esnaflar için 6 aylık bir süre için geri ödeme alınmayacak olan kredi imkanları sunuyor. Ayrıca alınacak kredilerde 3 yıla kadar vade şansı da tanınmakta. Başvurular İş Bankası personelleri tarafından değerlendirilecek ve 3 milyon Türk lirasına kadar 3 ay ile 38 ay arası vade şansı sunulacak.

 

İhtiyaç kredisine yapılan faizler 15/04/2021 güncel

 

Numara

Bankanın adı

Aylık faizi

1.

Vakıfbank

%1, 49

2.

Garanti

%1, 83

3.

Enpara

%1, 57

4.

CEPTETEB

%1, 60

5.

Ziraat Bankası

%1, 54

 

Kredi notunuza en uygun bankanın şubesine hemen online bir şekilde ulaşın. Sizin için belirlenecek faiz ve geri ödeme vadesi gibi durumların belirlenmesinin ardından 6 ay geri ödemesiz krediden yararlanın!

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 13:32
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