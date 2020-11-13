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Maddi durumu olmayan ailelere 1000 TL koronavirüs yardımı

Covid-19 salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza devlet destekleri devam ediyor. Valilik ve kaymakamlıklar üzerinden maddi yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlık maddi yardımlarını merak ediyor.

13 Kasım 2020 Cuma 00:20
Maddi durumu olmayan ailelere 1000 TL koronavirüs yardımı
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Koronavirüs salgının sağlık sektörünü derinden yaraladığı gibi ekonomiyi de alt üst etti. Birçok vatandaşımız ve aileleri salgın döneminde maddi anlamda zorluk çekiyor. Bundan dolayı devletimiz Covid-19 salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yardım yapmaya devam ediyor. Maddi destek alma şartlarını taşıyan her vatandaşımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 1.000 TL maddi yardım yapılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek yardım talebinde bulunan fakir kişilere ve işsizlere devlet desteği yapılıyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle muhtarlığa gidip başvuru konusunda bilgi almaları gerekmektedir. Sonrasında valiliğe ya da kaymakamlığa gidip başvurdukları takdirde şu yardımları alabileceklerdir;

  • Ailelere 1.000 TL nakdi destek yapılır.
  • Ödemeler PTT görevlileri tarafından evlere kadar getirilir.
  • Bu kapsamda 2 milyon kadar aileye Covid-19 yardımı yapılacak.
  • 2. faz ödemeleri de 1.000 TL olacak.
  • 3. fazda ise ilk 2 ödemeden yararlanamayan kişilere yine 1.000 TL maddi destek verilecek.

1.000 TL Maddi Yardım Şartları

Bu destekten yararlanabilmek için 2022 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından herhangi birinden yararlanıyor olmanız gerekiyor. Bu yardımlar şunlardır;

  • Engelli Aylığı,
  • Engelli Yakını Aylığı,
  • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
  • Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
  • Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,
  • Öksüz Yetim Yardımı,
  • Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
  • Silikozis Aylığı,
  • Şartlı Eğitim Yardımı,
  • Şartlı Sağlık Yardımı,
  • Yaşlı Aylığı

Durumu Olmayan Ailelere Devlet Yardımı

Maddi noktada zayıf olan ve asgari geçimini sağlayamayan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına devletimiz bazı yardımlarda bulunmaktadır. Bu kapsamda maddi durumu yetersiz ailelere maddi yardım, sosyal hizmet para yardımı, kaymakamlık yardımı, kira yardımı, fakirlik maaşı, belediye yardımı gibi birçok yardım yapılmaktadır. Bunların haricinde koronavirüs salgını sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 milyar liralık bir maddi yardım yapacak.

Ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Vefa hizmetlerinin üstleneceği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 50 bin aileye ve 65 yaş üstü vatandaşa tam 6 hafta boyunca gıda kolisi yardımlar yapılacak. Bu sayede 300 bin tane gıda kolisi Getir adlı uygulama üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Devlet Yardımı


Devletimiz ihtiyaç sahibi olan ve geçinemeyen ailelerimize yardım yapmaya devam etmektedir. Bu yardımlar arasında giyecek, yakacak, yiyecek ve kira yardımı gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde birçok vatandaşımız maalesef açlık sınırının altında bir yaşam sürmektedir. Bu vatandaşlarımıza devletimiz aynı zamanda İşkur üzerinden de iş imkanı sağlamaktadır.

Yoksulluk Maaşı Kimlere Verilir?

Yoksulluk maaşı, geliri olmayan, sosyal güvencesi olmayan ve devletten maddi yardım almayan vatandaşlarımıza verilen nakdi bir yardım türüdür. Bu yardımlar aileleri kapsamaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen kişinin maaşı ve üzerine kayıtlı herhangi bir malı olmaması gerekmektedir. Bu yardım da aileleri kapsamaktadır. Bunun haricinde Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden ana ya da babası olmayan öksüz çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olanlara yoksulluk aylığı bağlanır. Bu yardıma başvurabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekiyor. Yoksulluk maaşı aylık 967,07 TL olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk Maaşı Nasıl Alınır?

Yoksulluk maaşı almak isteyen vatandaşlarımızın en yakın kaymakamlık ya da valiliğe başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen vatandaşlarımıza özel bir dosya açılmaktadır ve her ay düzenli olarak maaş bağlanmaktadır. Şu evrakları tamamlarsanız yoksulluk maaşına başvurabilirsiniz;

  • Sosyal güvenceniz bulunmadığını gösteren bir belge,
  • Üzerinize hiçbir mal varlığın bulunmadığını gösteren belge,
  • Anasız ya da babasız olduğunu ya da %40 engeli bulunduğunu gösteren belge,
  • Herhangi bir geliriniz olmadığını gösteren belge.

SED Yardımı

İmkansızlıklardan dolayı çocuğunu okutamayan ailelere Sosyal hizmetler para yardımı yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konan bir yardımdır. Bu projeyi çocuk hizmetleri genel müdürlüğü sürdürmektedir. Bu projeyle çocukların yurtlara teslim edilmesinin önüne geçmek amaçlanır.

Kuruluş bakımevinden ayrılan öğrencilere %40 destek ile 545 TL, orta öğretim okuyup da okuluna devam edemeyen öğrencilere %65 destek ile 682 TL maddi destek verilir. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay düzenli olarak yapılır.

Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kira yardımı almak isteyen kişilerin sosyal güvencesinin ve gelirinin olmaması gerekiyor. Kentsel dönüşümden yararlanan vatandaşlarımıza da kira yardımı verilmektedir. Bu yardıma başvuruda bulunmak için ikamet ettiğiniz yerdeki il müdürlüklerine gitmeniz gerekmektedir. Kira yardımı almaya hak kazanan vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak 600 TL kira yardımı verilir.

Belediye Yardımları

Belediyeler, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımıza giyim, yakacak, gıda ve sağlık yardımları yapmaktadır. Ayrıca iş imkanları da sağlamaktadır. Bu yardımlar oldukça önemlidir çünkü birçok ihtiyaç sahibi kişi bu yardımlar sayesinde geçimlerini sürdürmektedir. Başvuru için belediyenize giderek ya da e-devlet sisteminden e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama kısmından başvuru yapabilirsiniz.

Geliri Olmayanlara Devlet Yardımları Nelerdir?

  • 500 kilo yakacak kömür,
  • Eşi vefat eden kadınlara iki ayda bir 550 TL,
  • 18 yaş altı engelli vatandaşlarımızın ailelerine 537,09 TL,
  • 65 yaş üstü kişilere 672,81 TL,
  • Gıda yardımı 274 TL,
  • Barınma yardımı 317 TL,
  • Çocuk sağlık yardımı 45 TL,
  • Üniversite öğrencisine geri ödemesiz aylık 200 TL olmak üzere toplamda 2 bin TL destek verilmektedir.


Son Güncelleme: 13.11.2020 00:20
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımKorona Yardımı
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