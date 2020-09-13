Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere müjde! Devlet 977 TL ödeme veriyor! Online başvuru yapılabiliyor

Korona virüs dönemiyle birlikte artan ihtiyaçların ardından devletin yaptığı destek yardımları vatandaşa ilaç gibi geldi. Devlet tarafından yapılan destekler sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes almaya başladı.

Devlet tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere düzenli olarak destek ödemeleri yapılmaktadır. Ülkemizde 43 farklı destek ödemesi ile insanlara yardım eli uzatılmaktadır. Fakir, yaşlı, engelli, hasta ve dul birçok kişiye yardım elini uzatan devlet, bu kişilere yaptığı yardımlar ile birlikte yardımcı olmaktadır. Bu kişilere yapılan ödemeler düzenli olarak her ay yapılmaktadır. Bu yardımlar içinde en çok talep gören ödemeler fakirlik aylığı olmaktadır.

Fakirlik aylığı nedir? Başvuru şartları belirlendi mi?

Kişiye ait aylık gelir olmamalıdır.

Kişinin sosyal güvencesi olmamalıdır.

Kişinin mahkeme kararı ile bakıma alınmamış olması gerekir.

Kişinin gelir getiren herhangi bir mal varlığının olmaması gerekir.

Fakirlik maaş başvuruları ile ilgili detaylar belirlendi! Başvurular nasıl yapılır?

Fakirlik aylığı maddi desteğe ihtiyacı olan dar gelirli ailelere ve hiç geliri olmayan kişilere verilmektedir. Ayrıca anne ve babası olmayan çocuklara da bu aylık bağlanmaktadır. Kişilerin bu aylıktan yararlanmaları için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Devlet tarafından istenen şartlar şöyledir:

Fakirlik maaşı almak isteyen kişilerin öncelikle başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Kişiler ikamet ettikleri ilde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne giderek başvurularını bizzat yapabilmektedir. Maaş başvuruları Vakıflar Genel Müdürlükleri tarafından alınmaktadır. Ayrıca isteyen kişiler dijital ortam üzerinden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Fakirlik maaşı almak isteyenler başvuru yaptıktan sonra uygun görülmeleri halinde maaşa bağlanmaktadır. Maaşı hak eden kişilere devlet tarafından her ay düzenli olarak 977 TL maaş verilmektedir. Maaşlar kişilerin adına yatırılmaktadır. Maaş sahibi kişiler PTT şubelerinden maaşlarını çekebilmektedir. Başvuru yapacak kişiler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuru sonucunda maaşlarını almaktadır. İntenet üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler e-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilmektedir.

Muhtaçlık aylığı başvuru için gerekli belgeler!

Muhtaçlık aylığı alacak kişiler Vakıflar Genel Müdürlükleri ve intenet üzerinden başvurularını gerçekleştirirken, maaş için bazı belgeleri Müdürlüklere teslim etmelidir. Kişilerden maaş alabilmeleri adına sağlık kurulu raporu, muhtaç aylığı başvuru formu istenir. Bu belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde Müdürlüklere teslim edilmelidir. Başvuru işlemlerini başarı ile tamamlayan kişilere devlet tarafından muhtaçlık aylığı bağlanır. Aylık her ay düzenli olarak 977 TL olmak üzere kişinin adına yatırılır. Kişiler PTT üzerinden maaşlarını istedikleri zaman çekebilmektedir. Maaş alınan gün devlet tarafından belirlenmektedir.