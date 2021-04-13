Maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi...

Emekli vatandaşların nakit sıkıntısını giderecek bir sistemin gelmesi gündemde. Nakit avans kısmının emekliler tarafından kullanılması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve Bağkur emeklilerinin faiz ödemeden maaşlarının 10 katına kadar kredi alabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Eğer bu sistem hayata geçerse, emekliler nakit sıkıntısını Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para sonraki maaşlardan taksit taksit kesilecek. Bu avanstan da faiz alınmayacak.

Aylık bağlama süreci uzamış olan emekliler de 8 bin 477 TL’ye kadar avans kullanabilecek. 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan kişiler nakit avans kısmını kullanabilecek. 90 günün sonunda halen aylıkları bağlanamayan kişiler ilgili kuruma başvurarak avans olarak 3 maaş birden alabilecek. Emekli oldukları zaman avans tutarı maaşının 3 katı olacak.

Avans miktarı, sonraki gelirlerden %25 oranında kesilecektir. Emeklilerin bu sistemden yararlanabilmesi için tüm çalışmalar devam etmektedir.