Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?

Ancak diğer yandan maaşını geç alan işçiler gibi, çalışanlarının maaşını mücbir nedenlerden dolayı veremeyen işverenlerin de hakları kanunlar ile koruma altındadır.
Maaşı Zamanında Verilmeyen Çalışanlar Ne Yapmalı?
- Çalışanlar iş görme borçlarını yerine getirmeyebilirler.
- Gününde ödenmeyen maaşlar için mevduat uygulanmaktadır. Bu mevduatlar en yüksek faizden uygulanır.
- Çalışanların bu sebeplerden ötürü işten çıkarılması söz konusu olamaz. Böyle durumlarda sözleşmeler feshedilemez veya çıkarılan kişi yerine yeni bir personel alınamaz. Aynı zamanda çıkarılan işçinin yaptığı iş bir başkasına dahi yaptırılamaz.
- Maaşların ödenmesi için verilen 20 gün gecikme süresi geçtiği takdirde mağdur taraf olarak çalışanların fesih hakkı doğmaktadır. İstenmesi halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilebilmektedir.
Son Güncelleme: 26.08.2020 21:15