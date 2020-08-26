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Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?

Maaşlı olarak çalışan vatandaşların dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor. Maaşını alması gereken tarihte almayan çalışanlar bazı adımları takip ederek maaşlarını fazlasıyla alabiliyorlar…

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:15
Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?
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Günümüzde bazı işverenler çalışanlarının maaşlarını ödeme konusunda birtakım sıkıntılar çıkarabilmektedirler. Çalışanların maaşlarını düzenli bir şekilde alamamaları durumunda takip edebilecekleri bazı adımlar bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanununun 34. Maddesine göre işçi maaşlarının ödeme günlerinin gelmesinden sonra 20 gün içinde mücbir sebep olmadığı sürece ödenmek zorundadır.

Ancak diğer yandan maaşını geç alan işçiler gibi, çalışanlarının maaşını mücbir nedenlerden dolayı veremeyen işverenlerin de hakları kanunlar ile koruma altındadır.

Maaşı Zamanında Verilmeyen Çalışanlar Ne Yapmalı?

  • Çalışanlar iş görme borçlarını yerine getirmeyebilirler.
  • Gününde ödenmeyen maaşlar için mevduat uygulanmaktadır. Bu mevduatlar en yüksek faizden uygulanır.
  • Çalışanların bu sebeplerden ötürü işten çıkarılması söz konusu olamaz. Böyle durumlarda sözleşmeler feshedilemez veya çıkarılan kişi yerine yeni bir personel alınamaz. Aynı zamanda çıkarılan işçinin yaptığı iş bir başkasına dahi yaptırılamaz.
  • Maaşların ödenmesi için verilen 20 gün gecikme süresi geçtiği takdirde mağdur taraf olarak çalışanların fesih hakkı doğmaktadır. İstenmesi halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilebilmektedir.


Son Güncelleme: 26.08.2020 21:15
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