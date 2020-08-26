Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?

Günümüzde bazı işverenler çalışanlarının maaşlarını ödeme konusunda birtakım sıkıntılar çıkarabilmektedirler. Çalışanların maaşlarını düzenli bir şekilde alamamaları durumunda takip edebilecekleri bazı adımlar bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanununun 34. Maddesine göre işçi maaşlarının ödeme günlerinin gelmesinden sonra 20 gün içinde mücbir sebep olmadığı sürece ödenmek zorundadır.

Ancak diğer yandan maaşını geç alan işçiler gibi, çalışanlarının maaşını mücbir nedenlerden dolayı veremeyen işverenlerin de hakları kanunlar ile koruma altındadır.

Maaşı Zamanında Verilmeyen Çalışanlar Ne Yapmalı?