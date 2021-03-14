Maaşı yüksek en çok para kazandıran meslekler rehberi 2021

Ülkemizdeki yaşam koşulları ve asgari ücretin durumu söz konusu olduğunda, yüksek maaşlı mesleklerin önemi hızla artıyor. Hangi mesleklerin kariyer açısından daha fazla önemli olduğu merak edilmeye başlandı. Öncelikle kariyer seçimlerinin dikkatlice yapılması ve en küçük ayrıntısına kadar bilinmesi gerektiğini söylemeliyiz. Bize uyan mesleğin ne kadar kazanmak istediğimizle örtüşüp örtüşmediğini düşünmeliyiz. Son yıllarda sevdiğin işi yap fikrinin, yaşam koşulları nedeniyle daha çok yüksek gelirli bir iş fikrine dönüştüğünü görüyoruz.

Kariyerleri için zemin hazırlamaya başlayan insanlar genellikle iyi maaşlı işler arıyor ve doğru seçimleri yapıyorlar. 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum? Sorsunu cevaplamadan önce kariyerinizi dikkatlice seçmelisiniz. Bunu yapmak için, en yüksek maaşlı işlere veya en çok para kazandıran işlere bakın.

2021 yılı en yüksek maaşlı meslekler

Pazarlama Müdürü

Pazarlama müdürleri, kurumlar arasında şiddetli rekabet çağında olan şirketler için son derece önemlidir. Bu yüzden şirketler üst düzey yönetici maaşları ödemekten çekinmiyor. Genel olarak, ekonomi, iktisat ve işletme gibi bir lisans derecesini tamamlamak için gereken işin ortalama maaşı 7.000 TL'dir.

CEO

En yüksek maaşlı işlerden biri şüphesiz CEO'dur. Tıpkı dünyada olduğu gibi ülkemizde de CEO maaşları oldukça yüksek. Şirket büyüklüğüne göre değişen en düşük CEO maaşı 20.000 TL'dir.

Biyokimya Uzmanı

Bir biyokimyacı, hasta numunelerinin toplanmasından hasta sonuçlarının raporlanmasına ve yorumlanmasına kadar tüm adımları standartlaştırmak için yeterli bilgiye sahip biri olarak tanımlanır. Mesleği icra etmenin koşulu, 6 yıllık tıp eğitimini, ardından 4 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamaktır. Ortalama maaş 11.000 TL’dir.

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Firmalarda kilit pozisyonlardan biri olan bu meslek, gelecekte daha da parlayacak mesleklerden biridir. Bilgi Teknolojileri Yöneticisi, şirketin bilgi teknolojileri projelerinden sorumlu kişi olarak tanımlanır. Tipik olarak, yazılım mühendisliği ve bilgisayar programlama gibi bir lisans derecesini tamamlayan yöneticilerin ortalama aylık maaşı 11.000 TL civarındadır.

Finans Direktörü

Şirketlerin mali işlerini denetleyen finans direktörleri / yöneticileri de yüksek ücretli meslek gruplarına dahildir. Ekonomi, finans, bankacılık ve işletme alanlarında lisans derecesi için bir gereklilik vardır. Mesleğin ortalama aylık geliri yaklaşık 13.000 TL'dir.

Mali Müşavir

Mali müşavirler, kıdemli muhasebeciler olarak da tanımlanabilir. Mali danışmanların maaşları deneyime, yere ve türe göre değişir. Yeminli mali müşavirler daha fazla kazanırken, mali müşavirlerin maaş aralığı 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişir.

Pilot

Pilot olmak kolay olmasa da maaşı gençleri çekiyor. Elbette öncelikle pilotluk mesleğinin detaylarını bilmeniz ve mesleğin eksikliklerini öğrenmeniz gerekiyor. Ancak bugün, mesleği en düşük maaşı 20.000 TL civarında olduğu için düşünmeye değer görünüyor.

Kabin Memuru

Havayolu yolcularının güvenliğini ve konforunu sağlamak gibi görevleri olan kabin memurları, kazanç açısından en önemli meslekler arasında yer almaktadır. Rakamlar havayoluna ve kıdeme göre değişmekle birlikte, maaşları yaklaşık 7.000 TL’ye ulaşabilir.

Yazılım Geliştirme Mühendisi

Genellikle bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliği bölümleri gibi mezunlar tarafından yapılır. Geleceğin mesleklerinden biri olan yazılım geliştirme mühendisinin ortalama aylık geliri 5.000 ile 6.000 TL arasında değişiyor.

Sigortacı

Aktüer

Yüksek sigorta geliri elde etmek için bu işi kendiniz yapmanız gerekir. Ülkemizdeki en popüler ve arzu edilen faaliyetlerden yararlanmak için bir acente açmanız gerekir. Geniş bir çevreniz varsa ve pazarlama becerilerinize güveniyorsanız %15 ve %20'lik bir marjla çok para kazanabilirsiniz.

Aktüer, matematik, istatistik ve işletme gibi fakülte mezunları tarafından yürütülmektedir. Bir olayın olasılığını ve finansal sonuçlarını değerlendirmek için istatistiksel teknikleri ve matematiksel becerileri kullanan bir kişi olarak tanımlanır. Ortalama aylık geliri yaklaşık 8.000 TL’dir.

Psikiyatri Uzmanı

Psikiyatrist uzmanı veya psikiyatrist; Bozulmuş zihinsel, duygusal ve davranışsal yetenekler üzerinde çalışan kişi olarak tanımlanır. Ortalama maaşı 11.000 TL civarında.

Doktor

Doktorluk, modası hiç geçmeyen ve geliri her zaman çoğu meslekten daha yüksek olan bir meslektir. Doktorun uzmanlığına, niteliklerine ve sektörüne bağlı olarak asgari ücretin en az iki katıdır.

Genel Cerrah

İç yaralanmaları veya kafa, endokrin sistem, karın, boyun ve diğer yumuşak doku hastalıklarını ameliyatla tedavi eden genel cerrahların ortalama maaşı yaklaşık 10.000 TL'dir.

Diyetisyen

Hastanelerde ve özel kliniklerde çalışan beslenme uzmanları en yüksek ücretli meslekler arasındadır. Güzellik ve obezite konusundaki farkındalığın artmasıyla birlikte, artan talep nedeniyle giderek daha fazla popüler hale geliyor. Maaşları yaklaşık 3.000 Türk Lirası olmasına rağmen, özel muayenehanesi olan ve tanınan kişiler çok daha yüksek kazanıyor.

Veteriner

Kamu ve özel sektörde veteriner hekimlikte çalışma fırsatınız var. Kişi kendi dükkanını açarsa veterinerin başlangıç ​​maaşı en az 3.000 Türk Lirası, ki bu çok daha yüksek olabilmektedir.

Eczacı

Üniversitenin ilgili bölümüne yüksek puanla giren eczacılık, aynı zamanda en karlı bölümlerden biridir. Diploma kiralama gibi yöntemlerle yapılabilen meslektir, kişinin ihtiyacına göre kendi işini kurarak da tamamlanabilir. Devlet içinde de kullanılabilir. Ortalama maaş 4.000 Türk lirasını aşsa da, kendi eczanesini işleten kişiler daha fazlasını alabiliyor.

Avukat

Tıpkı doktor olmak gibi avukatlar da tercih edilen ve cazip gelir elde etmektedirler. Bu sektördeki maaş skalası çok geniştir ve hem şirket içinde hem de bireysel olarak yapılabilir. Nitelikli ve saygın avukatlar ayda 15.000 ila 20.000 TL kazanabilirken, şirkete bağlı avukatların ortalama maaşı 5.000 TL’dir.

Ortodontist

Diş hekimliği okulundan mezun olduktan sonra 4 yıllık mesleki eğitim ile ortodontist olabilirsiniz. Kamu sektöründe iş imkanı olan ortodontistlerin başlangıç ​​maaşı 6.000 TL’dir. Yeterlilik ve derecelerin artmasıyla aylık maaş 10.000 TL’yi aşabilir.

Petrol Mühendisi

Üniversitenin dört yıllık petrol ve gaz mühendisliği bölümü mezunları tarafından yapılabilmektedir. Bu sektördeki ortalama maaş 8.000 TL’dir ve gelecekte talebin artması beklenmektedir.