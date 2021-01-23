Maaş bordrosuz, gelir belgesiz evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?

Evlenmek isteyen kişilerin önündeki en büyük engellerden biri düğün ve ev için yapacakları masraflardır. Sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyen kişiler için devlet ve bazı bankalar tarafından çeşitli kredi kampanyaları bulunmaktadır. Nakit ihtiyacını karşılamak ve düğün masraflarını ödemek isteyenler sunulan kampanyalardan faydalanabilirler.

Maaş bordrosuz evlilik kredisi nasıl alınır?

Evlenmek isteyen gençlere Ziraat Bakası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası tarafından gelir belgesiz, senetsiz ve kefilsiz kredi kampanyaları sunulmaktadır. Bankaların şubelerine bizzat başvuru yaparak düğün masraflarınızı bu krediler ile karşılayabilirsiniz.

Devlet tarafından yuva kuracak olan gençlerin nakit sıkıntılarına çözüm olmak ve düğün öncesi masraflarını karşılamak amacıyla kredi de verilmektedir. Gelir belgesiz kredi veren bankalar genellikle ipotek karşılığında ihtiyaç kredisi vermektedir. Gelir belgesi olmadan kredi alabilmek için kefil ya da ipotek gösterilmesi gerekmektedir.

İş Bankası evlilik kredisi

Bankaların sunmuş olduğu evlilik kredisi diğer kredilere nazaran daha esnek koşullarda verilmektedir. Bunun yanında devlet destekli evlilik kredileri kapsamında yer alan çeyiz parası da çiftlerin nakit ihtiyacına çare olmaktadır. Devlet, 27 yaşından önce bankalarda çeyiz hesabı açtıran ve ilk kez evlenecek olan çiftlerin 3 yıl boyunca toplam 15 bin lira birim yapması halinde bu birikimlerinin üzerine 5 bin lira çeyiz parası vermektedir. Bu uygulamadan yararlanmak için 27 yaşını aşmamak ve bankalarda çeyiz hesabı açtırmak gerekmektedir.

İş Bankası, evlilik arifesinde olan çiftlere düğün masraflarını karşılamaları için kredi sunmaktadır. İş Bankası evlilik kredisine başvurmak için aralarında boşluk bırakarak ‘’Nakit T.C. kimlik no kredi tutarı ve aylık gelir’’ yazıp 4402’ye SMS gönderilmelidir. Banka başvuruyu değerlendirmeye aldıktan sonra olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmaktadır. Ön başvuruları onaylanan kişiler, banka şubelerine giderek evlilik kredilerini alabilirler. Ayrıca evlilik kredisi için ATM, telefon şubeleri ve intenet bankacılığı üzerinden de başvuru alınmaktadır. İş Bankası evlilik kredisi için kredi tahsis ücreti talep etmektedir.

Ziraat Bankası’ndan yeni evlenenlere kredi kampanyası

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, evlilik hazırlığı yapan çiftlere evlilik kredisi veriyor. Kredi ile 36 ay vade sunulmasının yanı sıra aylık gelirim 4 katına kadar verilmektedir. Ziraat Bankası’ndan evlilik kredisi alabilmek için başvurular geçmiş işlemler değerlendirilerek onaylanmaktadır. Başvuru sahibinin kredi notu yüksek ve kredi kartı ödemeleri düzenli ise banka direkt olarak kredi başvurusunu onaylayacaktır. Gelir belgesi beyan etmeden kredi alabilmek için üzerinize kayıtlı bir taşınmaz mülkünüzü bankaya ipotek ettirerek 60 aya varan vadeyle kredi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra taksit erteleme avantajından faydalanarak taksit ödemelerinizi 3 ay sonra başlatabilirsiniz.