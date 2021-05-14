Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Kripto para birimi olan Loser Coin (LOWB), Binance Akıllı zincir platformunda çalışmaktadır. Loser Coin, son 24 saatte yüzde 0.00 oranında arttı.
Loser Coin nedir?
Loser Coin, Binance platformunda satılan kripto para birimidir. Loser Coin’in güncel fiyatı 0.00031538 USD. Son 24 saatte 2.806.170,27$ işlem gören 3 aktif piyasada işlem görmektedir.
Loser Coin nereden alınır?
Loser Coin (LOWB) şu an Gate.io borsasında satıştadır.
Referans:
https://www.gate.io/
Market Hacmine Göre Sırası 560
Loser Coin Toplam Market Hacmi TL 509.513.021 ₺
Loser Coin Toplam Market Hacmi USD 60.349.843 $
LOWB Piyasa Değeri Grafiği
Loser Coin Son 24 Saatlik Market Hacmi 209.395.534 ₺
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:45