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Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Kripto para birimlerine ilgi artarken birçok kişi Loser (LOWB) coin nedir araştıyor. İşte LOWB Token açıklaması.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:45
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
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Kripto para birimi olan Loser Coin (LOWB), Binance Akıllı zincir platformunda çalışmaktadır. Loser Coin, son 24 saatte yüzde 0.00 oranında arttı.

Loser Coin nedir?

Loser Coin, Binance platformunda satılan kripto para birimidir. Loser Coin’in güncel fiyatı 0.00031538 USD. Son 24 saatte 2.806.170,27$ işlem gören 3 aktif piyasada işlem görmektedir.

Loser Coin nereden alınır?

Loser Coin (LOWB) şu an Gate.io borsasında satıştadır.

Referans:

https://www.gate.io/

Toplam Mevcut Loser Coin Miktarı    60.296.840.158

Market Hacmine Göre Sırası    560

Loser Coin Toplam Market Hacmi TL    509.513.021 ₺

Loser Coin Toplam Market Hacmi USD    60.349.843 $

LOWB Piyasa Değeri Grafiği

Loser Coin Son 24 Saatlik Market Hacmi    209.395.534 ₺


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Loser CoinKripto Para
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