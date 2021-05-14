Loopring coin nedir? Loopring Token açıklaması

Loopring Coin nedir?

Loopring coin, Ethereum Layer-2 ölçeklendirme protokolüdür. Bu coin, Zero-Knowledge Proofs’dan yararlanarak yüksek verimli, düşük maliyetli, gözetim dışı AVM’ler, sipariş defteri değişimleri, Ethereum’da ödeme uygulamaları oluşturma izin vermektedir.

Loopring, açık kaynaklı, denetlenmiş olmasının yanı sıra gözetim dışı takas ve ödeme protokolü olarak üretilmiştir. Bu sistemde yer alan kişilerin başkalarına güvenmesine gerek yoktur. Rollup, varlıkların her daim kullanıcıların kendi denetimi altında olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra %100 Ethereum seviyesinde güvenlik g0arantisi sunmaktadır.

Loopring Coin Usdt

Bu coin, ZKP’ler aracılığı ile doğrulanabilir bir şekilde doğru yürütme ile binlerce isteği zincir dışı toplu olarak işler ve son derece ölçeklenebilir merkezi olmayan değişimleri ve ödemeleri güçlendirmektedir. Ethereum’un performansı artık zorlu bir durum değildir.

Loopring bunların yanı sıra ticaret ya da transfer uzlaşması gibi bir çok işlemi yapmaktadır. Bu coin, gaz tüketimini ve genel işlem maliyetini, karşılaştırılabilir zincir içi maliyetin küçük kısımlarını ciddi anlamda düşürür.

Loopring Coin geleceği

Loopring Exchange, Ethereum zkRollup yani Loopring protokolü üstüne inşa edilmiştir. Bu platform önde gelen gözetim dışı ticaret platformudur.

AMM havuzlarında ya da emir defterlerinde, gazsız, yüksek hızlarda, tamamı ile güvenli olarak işlem yapılabilir ve likidite sağlanabilmektedir. MetaMask ya da WalletConnect uyumlu olan cüzdanlara takılması yeterlidir.

Looprin, finansın geleceği için protokoller, altyapı ve kullanıcıya dönük ürünler oluşturmaktadır.

Bunların yanı sıra merkezi olmayan finans kullanıcılarının güvenlik ve performans arasında seçim yapmalarına gerek kalmamaktadır. Loopring L2, Ethereum güvenliğindenasla ödün vermez. Ticaret, takas, likidite sağlama ve ödemeler için düşük ücretli, yüksek hızlı bir ortam sağlamaktadır.

Bu platform için kullanıcıların yetkilendirildiği, varlıklarını her zaman kontrol edebilecekleri dijital bir ortam öngörülmektedir. Loopring, gözetim dışı teknolojinin hız, maliyet, deneyim alanlarında gözetim altenatiflerini kopyalayabildiğini kanıtlamıştır. DEX’leri, CEX’leri kadar performanslı hale getirmiştir. Bunların yanı sıra görevdeki fintech’i geride bırakacağı düşünülmektedir.

Bu coin nereden alınır?

Lopring coinin 14 Mayıs tarihindeki fiyatı 5,40 TL’dir. TRY 24 saatlik, işlem hacmi ise 1.793.166.779 TRY’dir. Loopring son 24 saat içinde düşüş yaşadı. Şuan ki sıralaması ise 113 iken piyasa değeri 1.374.513.896 LRC coindir.

Loopring ile işlem yapan borsalar ise şunlardır:

Binance,

Huobi Global,

OKEx,

FTX,

Loopring Coin

Loopring’in ilk önceliği kullanıcı varlıklarının güvenliği ve egemenliğidir. İlk zkRollup protokolünü, endüstrinin bildiği ve kullanıcıların her koşulda varlıklarına erişim sağlayabildiği en güvenli ölçeklendirme olan Ethereum’a yerleştirmiştir. Loopring’e göre onun protokolünde değişim ve ödeme uygulamaları asla kötü olamaz. Bunun yanı sıra yine protokole göre hiçbir kişi, şirket, ya da devlet, kullanıcılar ile Ethereum merkezli varlıkların arasına giremez.

Bu coin,%100 Ethereum seviyesinde güvenlik garantileri sağlar. Bu coinin protokolü herhangi bir harici doğrulayıcıya, fikir birliğine ya da kriptoekonomik varsayımlara dayanmamaktadır.

Loopring Wallet, LOOPRİNG ZKrOLLUP İLE BERABER Ethereum mobil akıllı sözleşme cüzdanı olarak görev yapmaktadır. L2 ölçeklendirmeli ilk akıllı uygulaması olarak bilinmektedir. Parmak dokunuşu sayesinde ödeme göndermektedir.