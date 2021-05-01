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Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?

Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlara devlet tarafından birçok destek paketi sağlanıyor. Son kabine toplantısının ardından devlet güncel yardım paketini açıkladı. Lokantada çalışanlara yönelik olan 1500 TL maddi destek nasıl alınır? İşte detaylar…

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:16
Lokantada çalışanlara yönelik yapılan 1500 TL yardım ödemesi nedir? 1500 TL çalışan yardımı nasıl alınır?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında lokantada çalışanlar için sevindirici bir haber verdi. Pandemi nedeniyle yapılan kısıtlamalardan biri de lokantaların sadece paket servis yapması oldu. Paket servise geçilmesiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için lokanta çalışanlara yönelik destek paketi açıklandı.

Lokantada çalışanlar için yapılan yardım nedir?

Lokantada çalışanlara yapılan 1500 TL yardım, devlet tarafından Koronavirüsle mücadele kapsamında sadece paket servise geçmiş olan çalışanlara maddi açıdan destek sağlanması amacıyla yapılan destek ödemesidir. 

Yardımla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, son kabine toplantısının ardından salgına karşı daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda maddi sıkıntı yaşayan lokanta çalışanlarına 1500 TL yardım ödemesi yapılacağını belirtti.

 

Lokantada çalışanlar için yapılan 1500 TL’lik yardım başvurusu nasıl yapılır?

 

Yardım almak isteyen vatandaşlar önceden olduğu gibi başvurularını yine Ticaret Bakanlığı üzerinden gerçekleştirecekler. 1500 TL destek ödemesi almak isteyen lokanta çalışanları, başvurularını e – devletten yapabilecek.

Yardımı alacak olan lokanta çalışanları T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıkları e – devlet sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfasına girerek 1500 TL devlet desteği ödemesini hızlıca alabilecek.

 

Başvuru şartları nelerdir?

Lokantada çalışanlar için yapılan 1500 TL yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte şartlar;

Ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanmıyor olmak.

Lokantada, kafede ya da restoranda çalışıyor olmak.

Bu şartları sağlayan çalışanların yapacakları başvuru sonrasında 1500 TL tutarındaki destek ödemesi verilecek. Devlet tarafından verilen lokantada çalışanlara yapılan 1500 TL yardım ödemesi kapsamında daha önceden başvuruda bulunan vatandaşlara otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.

 

1500 TL yardım ödemesi ne zaman yapılacak?

 

Başvuruda bulunan çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında ödeme gerçekleştirilecek. Bu iki ay boyunca lokanta, kafe ve restoran çalışanlarının normalleşme ve izin süresi kapsamında sigorta desteğinden yararlanmaları da sağlanacak. Bu süreçte sadece paket servis ile çalışan lokanta çalışanları, restoran ve kafede çalışma şansına sahip olmadıklarından devlet tarafından ödenecek 1500 TL aylık ile biraz nefes alacak.

 

Lokantalar Ramazan boyunca nasıl çalışacak?

Normalleşme sürecinde kapasitesinin yüzde 50 oranında çalışma hakkı verilmiş olan lokantaların paket servise geçme kararının kabine toplantısı sonrasında açıklanmasının ardından tüm lokanta, kafe ve restoranlar sadece evlere servis yapmaya başladı.

Lokantalar Ramazan boyunca da alınan karar kapsamında sadece paket servis olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu karar 16 Mayısıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Sadece evlere servis şeklinde çalışacak olan lokantaların çalışma saatleri ise şu şekilde;

Hafta içi: 07.00 – 19.00 arası gel – al ve paket servis, saat 19.00 ‘dan sahura kadar paket servis.

Hafta sonu: sabah saat 10.00’ dan sahur vaktine kadar paket servis.




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:16
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