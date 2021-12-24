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Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?

Kadın girişimcilere yönelik destek programlarını devam ettiren KOSGEB'den ev yemekleri lokantası açmak için kredi nasıl alınır, soruları araştırılmaya başlandı. KOSGEB kredileri ile ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

24 Aralık 2021 Cuma 01:12
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
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Genel olarak ev hanımlarının hayalini kurdukları ev yemekleri lokantası için KOSGEB tarafından bir çok destek sunuluyor. Ülkemizde ev yemekleri lokantası ve restoranlar fazlaca tutulmaktadır. Kadın girişimciler için KOSGEB ev yemekleri lokantası açmak isteyenlere bir çok hibe ve kredi vermekte. Sizler de ev yemekleri lokantası açmak için KOSGEB kredilerinden ve hibeden yararlanabilir.

Ev yemekleri lokantası nasıl açılır?

Ev yemekleri lokantası genelde hamarat ve girişimci ev hanımları tarafından açılmakta. KOSGEB kadın girişimcileri destek programları doğrultusunda ev hanımlarının ev yemekleri lokantası açıp kendi işlerini kurma amacı ile yeni girişimcilere destekliyor.

Hükümetin ve özel sektör tarafından yapılan işbirliğiyle kadınların iş hayatındaki yerlerini sağlamlaştırmak için çalışmalar yapılmakta. Kadın girişimcileri destek programları doğrultusunda genelde ev hanımları tarafından açılan lokantanın açılış ve kuruluş giderlerinin karşılanması amacı ile 60bin TL hibe desteği vermekte.

Diğer destek programlarına göre daha fazla avantajla kuracakları ev yemekleri lokantası için alınacak olan araç gereç ekipmanları alımları harcama faturalarının KOSGEB’e ibraz edilmesi ve belirlenen koşulları yerine getirilmesiyle kadın girişimci devlet desteği alınabilir.

Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?

-KOSGEB tarafından kadın girişimcilere yönelik verilen işyeri açma kredisi almak ya da işlerini büyütmek isteyenlere verilen devlet desteğinden faydalanmak için kuruma başvurmak gerekmekte.

-Başvuru yapan kadın girişimciler veri tabanına kaydı olmakta.

-Başvuruların onaylanması için Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekmekte.

-İş-Kur’a kayıtlı ve işsiz olan girişimcilerin başvuru yapmaları ve kurstan başarıyla geçen kursiyerlere verilen girişimci sertifikasıyla hazırlanan iş planı projelerinin KOSGEB’ e sunumları yapılıp uzmanlar tarafından kabul edilmeleriyle girişimciler 60bin TL ve 360bin TL hibe almaya hak kazanabilir.

Ev yemekleri lokantası sahibi olmak isteyenler için uygulamalı girişimcilik kursu sertifikasını alıp, projeyi KOSGEBe verip yapılmak istenen işin desteklenen sektörler arasında olması koşulu ile başvuru yapıp, yapılan harcamaları faturalarını Kosgebe vermek gerekmekte. Yani öncelikle bu harcamalar için ödemeyi başvuran yapar ancak ardından harcamaları faturalandırarak 60bin TL hibe desteği alınabilir.

2021 KOSGEB ev yemekleri kredisi

Ev yemekleri lokantası sahibi olabilmek için KOSGEB kredisi kullanabilir, ilgili nace koduyla başvuru yapabilirsiniz. Nace kodları için KOSGEBresmi intenet sitesinden bilgi alınabilir. Alınacak uygulamalı girişimcilik sertifikasında;

-Geleneksel Girişimcilik sertifikasını almanız durumunda; 65bin TL KOSGEBden kredi alıp lokanta açabilir.

-İleri Girişimcilik sertifikası varsa 365bin TL’ye kadar hibe desteği alıp restoran açabilir.

Ev yemekleriyle açılacak işletmenin kuruluş işlemleri için 5bin TL hibe desteği verilecek. Ancak işletmeyi açan kişinin belli kurallar dâhilinde kadın, gazi yada şehit yakını yada engelli olma durumunda kuruluş işlemleri için sağlanan finansman desteği 10bin TL’yi bulmakta. Bunun yanında işletmedeki istihdamın bir yılı temel alıp faaliyette bulunması durumunda çalışanların prim gün sayısı 180günün üzerinde olması durumunda sene sonunda 20bin TL destek alıp böylelikle bir yılın sonunda KOSGEB tarafından size 30bin TL hibe desteği yapılmış olur. Bir yılın ardından gelen senelerde 24ayı tamamlamak koşuluyla 1.140puan ve üzeri prim gün sayısıyla yine ilgili dönem sonunda 20bin TL hibe desteğinden faydalanabilirsiniz.

Lokanta hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Gıda sektöründe lokanta yada restoran açmayı düşünen vatandaşlar KOSGEBhibe desteğinden faydalanarak girişimci olabilirler. KOSGEB tarafından yeni kurulacak işletmelere devlet desteği verilmekte. Kurum tarafından yemek sektöründe yeni iş yeri açacak olan vatandaşlar NACEkodlarına sahipse devlet desteğinden faydalanabilir. Yemek alanında lokanta yada restoran açacak kişilerin öncelikle Geleneksel Girişimcilik Eğitimi almalı. Bu eğitimin ardından KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik Destek Programına başvuru yapabilir ve hibe desteğinden faydalanabilir. Girişimci sertifikası olan vatandaşlar lokantaları için iş planı hazırlayıp Kosgeb’e başvuru yapıp projelerinin sunumunu yapabilirler ve uzmanlar tarafından onay alındığı zaman yeni girişimci olarak 60bin TL ve 365bin TL’ye kadar lokanta hibe desteği alabiliyorlar.

KOSGEB ev yemekleri proje önekleri

-KOSGEB girişimcilik eğitimi aldıktan sonra işletmelerinizi kurabilir.

-Ardından KOSGEB hibe desteğine başvurusu yapabilir.

-Hibe desteğine başvuru yapmak için öncelikle KOSGEB’e kayıt olmak gerekmekte.

-Kayıt işlemleri 444 15 67 numarasından yada e-Devlet sisteminden yapılabilir.

-Kayıt işleminin ardından KOSGEB başvurusunu kabul ederse bağlı olunan Müdürlüğe başvuru yapıp sizden istenen belgeleri eksiz olarak tamamlamanız istenecek.

-Bu belgeleri tamamladıktan sonra sizlere bir tarih verilecektir. Verilen tarih arasında KOSGEBiş planınızı doldurarak sunum yapmanız gerekecek.

-KOSGEB ev yemekleri projesi için önek bir projeleri sizler için hazırladık.

-KOSGEB Ev Yemekleri Projesi öneğini indirerek incelenebilir.

Restoran ve lokanta açmak için gereken belgeler nelerdir?

-Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünden denetim belgesi almalı ve bunun yanında ikametgâhınızda yer alan belediyeden işyeri açma belgesi almak gerekmekte.

-Maliyeye gidip vergi kaydı oluşturmak ve sonrasında vergi levhası almak gerekmekte.

-Ev yemekleri sektöründe faliyet gösterecek işletmelerin gıda sektörü kapsamınca hijyen belgeside alması zorunludur.

-Belediyeden alınan işyeri açma ruhsatı için gerekli belgelerle birlikte belediyelere müracat edebilir.

İşletme kuracaklardan talep edilen belgeler şöyle;

-İş yeri sahibine ait ikametgâh belgesi

-İşletmeye ait tapu fotokopisi

-İş yeri kiralıksa kira sözleşmesi

-İşletme sahibine ait ustalık belgesi

-İskân belgesi

-Lokantacılar ve Pastacılar odasında oluşturacak kayıt

-SGK kayıt belgesi

-İşletmeye ait açılacak su ve elektrik aboneliği

-İtfaiyeden alınan yangın belgesi

-İşletme sahibine ait adli sicil kaydı

Bu belgelerin pek çoğu belediyeler tarafından istenmediği gibi bazıları da ek belgelerde isteyebilir.

Ev yemekleri Nace kodları neler?

KOSGEB konaklama ve yiyecek faaliyetleri için nace kodları şöyle;

-56- yiyecek içecek hizmetleri

-56-1 lokantalar ve seyyar yemek hizmetleri

-56-10 lokantalar ve seyyar yemek hizmetleri

Ev Yemekleri, Lokanta ve Restoranlar için NACE KODU

SEKTÖRÜN ADI

56.10.01

Seyyar yemek servisi faliyetleri

 

56.10.02

Börekçi ve pastacı faliyetleri

 

56.10.03

Çorbacı faliyetleri

5610.04

Dondurmacı faliyetleri

5610.06

Lahmacun, Döner ve pidecilik faliyeti

5610.07

Köfte, Ciğer, Kokoreç ve kebapçı faliyeti

5610.08

Diğer lokanta ve restoranlar falaiyeti

5610.09

Pastane ve tatlıcılar faliyeti (garson servisi sunanlarla self servis sunan dâhil olmak üzere imalatçılar ve al götür tesisler faaliyetleriyle seyyar olanlar haricinde)

5610.10

Pizzacılar nace kodlar

5610.14

Başka birim tarafından işletildiginde gemi ve trenler restoran işletmecilıği için

5610.17

Mantıcı ve gözlemeciler faliyeti

5610.18

Oturacak yeri olan fast food faliyeti

5610.19

Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeterya faaliyetler

5610.20

Yeri olmayan lahmacun ve pide fırınları faliyetleri (Kapıya gel al hizmetleri)

 

5610.21

Oturacak yeri olmayan fast food (büfe dâhil)

 

Ev yemekleri dükkânı açma maliyeti ne kadar?

Bir iş yeri açmak isteyen vatandaşlar belli bir maliyete gireceklerdir. Bu maliyetler yapılacak işe göre değişirken, ev yemekleri için kuruluş maliyetleri hesaplaması şöyle;

-Dükkân kirası,

-Fatura,

-Tencere,

-Tava,

-Tabak,

-Kaşık ve çatal,

-Çalışan varsa işçi parası,

-Bulaşık makinası,

Bu gibi maliyet kalemleri gider çıkacaktır. Bu maliyet tutarlarının en aza indirmek ve destek almak için baştada özel ve devlet kurumlarından destek alabilir


Son Güncelleme: 24.12.2021 01:12
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Anahtar Kelimeler:
KosgebHibe KredisiEv Yemekleri Lokantası
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