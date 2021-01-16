Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler

Limited şirketi kurmak

Şahıs şirketlerinden sonra tercih edilen ve en çok ilgi gören şirketler ise limited şirketlerdir. Limited şirketleri Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlıdır. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 503. maddesi kapsamında,

“MADDE 579 – (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Asıl sermayesi belirli olup, bu sermaye asıl sermaye paylarının toplamından oluşur.”

Madde de belirtildiği gibi şirket ortaklardan oluşmaktadır. Ayrıca ortakların şirkette payları vardır. Var olan paylar sermaye payıdır.

Limited şirketlerin kredi kullanımı

Limited şirketleri öncelikle Ticaret Odasına kaydolur. Dolayısıyla esnaf kefalet kooperatif üyesi olmadıklarından dolayı esnaf vatandaşlara verilen esnaf kefalet kredilerinden faydalanamazlar. Limited şirketleri aşağıdaki avantajlardan faydalanabilir:

Devletin KOBİ’lere sağladığı bütün avantajlar

KOSGEB’in verdiği hibe ve faizsiz krediler

Bankalar tarafından verilen KOBİ kredisi avantajlarından

Bunlar için istenilen şartları sağlayarak başvuru yapılmalıdır. Başvurular tüm ortaklarla beraber yapılmalıdır. Çünkü bir borç sonucunda tüm ortaklar sorumludur.

Bankalara göre ticari kredi faiz oranları

İş Bankası: %1,62

ING Bank: %1,65

Denizbank: %2,12

CEPTETEB: %1,45

Akbank: %1,77 - %1,83

Albaraka: %0,87

Denizbank: %1,2

Fibabanka: %1,54

Garanti BBVA: %1,49 - %1,73

QNB Finansbank: %1,18 - %1,22

Yapı Kredi: %1,83

Yukarıda verilen faiz oranları kredi miktarına bağlı olarak değişebilir.

İpotekli ticari kredi hesaplama işlemi

Aşağıda okuyacağınız tablo da 100 bin TL miktarında 60 ay vade verilmiş kredilerin hesaplama işlemi vardır. Bu işlem faiz oranı değiştiği için bankalar arasında farklılık gösterebilir. Ama genel olarak ödemede erteleme olmayan bankalar için hesaplama işlemi bu şekildedir.

VADE 5 sene Faiz oranı %0,98 Taksit Periyodu Ayda bir ödemeli KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem Toplam Ödenecek Tutar Yok 139.958,08 TL BSMV Aylık ödeme %5,00 2.332,64 TL Kredi Tahsis Ücreti 500,00 TL Eksper 0,00 TL Yıllık maliyet oranı %15,33

KOBİ kredisi almak

Kobi kredisi ticari işletmelere verilir. Kobinin içinde mikro, küçük ve orta büyüklükte olan işletmeler vardır. Kobi kredisi almak isteyen biri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Kişinin kayıtlı bir işletmesi olmalı

Kişi ticari herhangi bir banka ile KOBİ hesabı açmalı

Kobi kredisini alabilmek için başvuruları eksiksiz tamamlamalı

Kişi istenilen evrakları ve belgeleri teslim etmeli

Eğer talep edilirse ipotek tesisi kurmalı

Kredi alımı ve vade sayısı her esnaf için farklılık gösterir. Mikro büyüklükteki bir işletme bünyesinde 2 işçi çalıştırırsa mikro büyüklükteki 2000 işçi çalıştıran firmaya göre kredi notu aynı olmaz. Bu alanda limited şirketlerinin sermayeleri önemlidir. Kurulan şirketin sermayesine göre güçleri de değişir.

Açılan şirket için kredi çekmek isteyenler bu işlemi şirketi açar açmaz yapabilir. Ancak bankalar öncelikle şirketin ana sermayesine ve ortakların KKB notuna bakar. Bunun yanı sıra kredi talebiniz yüksek olursa bankalar firmaların nakit akışını görmek ister. Krediyi ödeme gücünü görebilmek için.

Devletin şirketlere verdiği destekler

KOSGEB -> yeni kurulmuş olan işletmelere girişimci desteği doğrultusunda 60.000 TL ve 370.000 TL hibe veriyor. Bu hibeyi geri ödemesiz vermektedir.

TKDK -> Belirlenen şartları taşıyan şirketlere tarım ve hayvancılık sektöründe 6 haneli hibeler veriyor.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank -> Covid-19 virüsü sürecinde şirketlere 6 ay boyunca 10.000 TL destek vermiştir. Bu desteği geri ödemesiz vermiştir.

Esnaf kefalet kooperatifleri -> şahıs şirketi olan üyelere 200 bin TL’ye kadar ayda %0,37 faiz oranı ile kredi vermektedir. Ödemeler 3 ayda bir gerçekleşir.

Halkbank üç ayrı kategoride esnaflar için 0 faizle kredi desteği vermektedir.

Ziraat Bankası şirket kredileri

Ziraat Bankası kendisini tercih eden müşterilerine 100 bin TL kapsamında aşağıdaki gibi kredi vermektedir:

Çekilecek kredi ücreti: 100.000 TL

Aylık taksit ücreti: 2.358,30 TL

Aylık faizi: %1,05

Yıllık maliyeti: %16,4878