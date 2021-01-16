İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler

Limited şirketlerin kredi kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız için bazı bankaların KOBİ kredi faiz oranlarını araştırdık.

16 Ocak 2021 Cumartesi 01:10
Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler
Takip Et:

Limited şirketi kurmak

Şahıs şirketlerinden sonra tercih edilen ve en çok ilgi gören şirketler ise limited şirketlerdir. Limited şirketleri Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlıdır. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 503. maddesi kapsamında,

“MADDE 579 – (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Asıl sermayesi belirli olup, bu sermaye asıl sermaye paylarının toplamından oluşur.”

Madde de belirtildiği gibi şirket ortaklardan oluşmaktadır. Ayrıca ortakların şirkette payları vardır. Var olan paylar sermaye payıdır.

Limited şirketlerin kredi kullanımı

Limited şirketleri öncelikle Ticaret Odasına kaydolur. Dolayısıyla esnaf kefalet kooperatif üyesi olmadıklarından dolayı esnaf vatandaşlara verilen esnaf kefalet kredilerinden faydalanamazlar. Limited şirketleri aşağıdaki avantajlardan faydalanabilir:

  • Devletin KOBİ’lere sağladığı bütün avantajlar
  • KOSGEB’in verdiği hibe ve faizsiz krediler
  • Bankalar tarafından verilen KOBİ kredisi avantajlarından

Bunlar için istenilen şartları sağlayarak başvuru yapılmalıdır. Başvurular tüm ortaklarla beraber yapılmalıdır. Çünkü bir borç sonucunda tüm ortaklar sorumludur.

Bankalara göre ticari kredi faiz oranları

  • İş Bankası: %1,62
  • ING Bank: %1,65
  • Denizbank: %2,12
  • CEPTETEB: %1,45
  • Akbank: %1,77 - %1,83
  • Albaraka: %0,87
  • Denizbank: %1,2
  • Fibabanka: %1,54
  • Garanti BBVA: %1,49 - %1,73
  • QNB Finansbank: %1,18 - %1,22
  • Yapı Kredi: %1,83

Yukarıda verilen faiz oranları kredi miktarına bağlı olarak değişebilir.

İpotekli ticari kredi hesaplama işlemi

Aşağıda okuyacağınız tablo da 100 bin TL miktarında 60 ay vade verilmiş kredilerin hesaplama işlemi vardır. Bu işlem faiz oranı değiştiği için bankalar arasında farklılık gösterebilir. Ama genel olarak ödemede erteleme olmayan bankalar için hesaplama işlemi bu şekildedir.

VADE

5 sene

Faiz oranı

%0,98

Taksit Periyodu

Ayda bir ödemeli

KKDF

%15,00

Ödemesiz Dönem

Toplam Ödenecek Tutar

Yok

139.958,08 TL

BSMV

Aylık ödeme

%5,00

2.332,64 TL

Kredi Tahsis Ücreti

500,00 TL

 

Eksper

0,00 TL

Yıllık maliyet oranı

%15,33

 

 

 

KOBİ kredisi almak

Kobi kredisi ticari işletmelere verilir. Kobinin içinde mikro, küçük ve orta büyüklükte olan işletmeler vardır. Kobi kredisi almak isteyen biri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

  • Kişinin kayıtlı bir işletmesi olmalı
  • Kişi ticari herhangi bir banka ile KOBİ hesabı açmalı
  • Kobi kredisini alabilmek için başvuruları eksiksiz tamamlamalı
  • Kişi istenilen evrakları ve belgeleri teslim etmeli
  • Eğer talep edilirse ipotek tesisi kurmalı

Kredi alımı ve vade sayısı her esnaf için farklılık gösterir. Mikro büyüklükteki bir işletme bünyesinde 2 işçi çalıştırırsa mikro büyüklükteki 2000 işçi çalıştıran firmaya göre kredi notu aynı olmaz. Bu alanda limited şirketlerinin sermayeleri önemlidir. Kurulan şirketin sermayesine göre güçleri de değişir.

Açılan şirket için kredi çekmek isteyenler bu işlemi şirketi açar açmaz yapabilir. Ancak bankalar öncelikle şirketin ana sermayesine ve ortakların KKB notuna bakar. Bunun yanı sıra kredi talebiniz yüksek olursa bankalar firmaların nakit akışını görmek ister. Krediyi ödeme gücünü görebilmek için.

Devletin şirketlere verdiği destekler

KOSGEB -> yeni kurulmuş olan işletmelere girişimci desteği doğrultusunda 60.000 TL ve 370.000 TL hibe veriyor. Bu hibeyi geri ödemesiz vermektedir.

TKDK -> Belirlenen şartları taşıyan şirketlere tarım ve hayvancılık sektöründe 6 haneli hibeler veriyor.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank -> Covid-19 virüsü sürecinde şirketlere 6 ay boyunca 10.000 TL destek vermiştir. Bu desteği geri ödemesiz vermiştir.

Esnaf kefalet kooperatifleri -> şahıs şirketi olan üyelere 200 bin TL’ye kadar ayda %0,37 faiz oranı ile kredi vermektedir. Ödemeler 3 ayda bir gerçekleşir.

Halkbank üç ayrı kategoride esnaflar için 0 faizle kredi desteği vermektedir.

Ziraat Bankası şirket kredileri

Ziraat Bankası kendisini tercih eden müşterilerine 100 bin TL kapsamında aşağıdaki gibi kredi vermektedir:

 Çekilecek kredi ücreti: 100.000 TL

Aylık taksit ücreti: 2.358,30 TL

Aylık faizi: %1,05

Yıllık maliyeti: %16,4878



Son Güncelleme: 16.01.2021 01:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LimitedŞirketLimitedŞirketKrediKrediKullanımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Limited şirketlerin kredi kullanım şartları ve devletin şirketlere verdiği destekler
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ön lisans ve lisans programlarında üniversite en fazla kaç yıl uzatılabilir?
E-devletten süt parası nasıl sorgulanır? 2021 Süt parası kimler alabilir?
Altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 16 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 16 Ocak 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 16 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı yok? 11 Nisan Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı?
Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman
Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar kura sonuçları 2020
Eybis: TCDD Elektronik Yolcu Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemi - TCDD online bilet alma sistemi
Twitter'ın mavi tik özelliği ne zaman kullanıma açılacak?
16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
Atv canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2021
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.