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Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket açma masrafları ne kadar?

Kendi şirketini kurmak isteyen kişiler için 'Limited şirket nasıl kurulur ve masrafları neler?' sorularının yanıtı hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

04 Kasım 2020 Çarşamba 16:00
Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket açma masrafları ne kadar?
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Kendi şirketini kurak isteyen kişiler limited şirket kuruluşunda ortaya çıkan masrafları araştırıyor.  Limited şirketlerde şirket ortak sayısı, müdür sayısı ve faaliyet gösterilecek alanlara bağlı olarak masraflar değişiklik gösterir.

Limited şirket nedir ve nasıl kurulur?

Limited şirketi kurmak isteyenler ilk olarak gerekli belgeler ve masrafların şirket sahibi tarafından karşılanması gerektiğini bilmelidir. Maliyet ise; müdür sayısı, kurucu ortak sayısı, sermaye ve kira tutarına göre değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllara nazaran yapılan düzenlemelerle limited şirket kuruluşlarındaki iki ortak bulundurma zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Şirketin tek sahibi olması durumunda; müdürler, şirketin tek ortak adı ve yerleşim yeri bilgileri ticaret siciline kaydedilerek ilan edilmelidir.

Limited şirket kuruluşu için gereken belgeler ve maliyetleri

Limited şirket kurulumunda belgeler sürecin en önemli kısmıdır. Kuruluş aşaması öncesinde pek çok ön işlem bulunur ve yapılacak işlemleri büyük bir hassasiyetle yapmanız gerekir. Bu süreçte;

İmza beyannamesi 35.00 TL,

Kuruluş vekaleti 80.00 TL ödeme yapılır. Bu süreçte maliyetlerin hesaplaması şirketin bulunduğu bölgeye, ile ve belgelere göre değişir. Öneğin İstanbul’da 1 müdür, 1 ortak ve 1 şirket kira tutarı için bin TL ve sermayeyi 10 bin TL olarak gösteriyorsa;


Müdür için imza beyannamesi 39 TL, ortak için nüfus kağıt öneği 40 TL, kuruluş vekaleti 100 TL, ticari defter onay ücreti 130 TL, her müdür için 2 imza sirküleri 150 TL, şirket kuruluşu sonrasında mali müşavir gideri 135 TL’dir.

Limited şirket vergi masraflar

Limited şirketleri kuruluş aşamasında ödemeniz gereken vergi masrafları da bulunmaktadır. Bunlar;

Vergi dairesi masrafı 23 TL,

Kefilsiz kira damgası vergisi 23 TL,

Kefilli kira damga vergisi 136 TL,

Sanal ofis vergisi 113 TL’dir.

İstanbul Ticaret Odası’na 1000 TL, faaliyet belgesi için 10 TL, rekabet kurulu için 4 TL, Mali Müşavirlik Kuruluş ücreti ise 600 TL’dir.

Söz konusu maliyetlerle limited şirket kuracak kişiler en az 5 bin TL masraf ödemesi yaparlar.



Son Güncelleme: 04.11.2020 16:00
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Limited şirketLimited şirket Masrafları
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