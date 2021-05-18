Lever coin nedir? LEV Token açıklaması

Lever ( LEV) Token nedir?

Bir marj ticaret platformu olan Lever’da bir yerden bir varlık satın almak / açığa satmak için borç verebiliyor, ödünç alabiliyor ve kaldıraçlı alım satım yapılabiliyor. DydX ile karşılaştırıldığı zaman daha fazla likidite ve daha iyi ticaret deneyimini kişilere sunmaktadır.

Token Bilgileri

Adı: Lever Token

Sembolü: LEV

Max Supply:100,000,000 LEV

Tipi: ERC-20

Lever nereden alınabilir?

Lever Token alma işlemleri şu anda Gate.io borsasında yapılmaktadır. Bugün ki fiyatı $0,751040 USD, 24 saatlik işlem hacmi ise $49,914,68 USD olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 24 saat içerisinde yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması ise #3508, piyasa değeri ise bulunmamaktadır. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı arz mevcut değil.