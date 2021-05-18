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Lever coin nedir? LEV Token açıklaması

Lever yani sembolü ile LEV, merak edilenler arasında yer alıyor. Çeşitli işlemlerin gerçekleştirildiği Lever Token en fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. Lever Token'in ne olduğunu merak eden kişiler araştırma yapmaya devam ediyor. LEver (LEV) token nedir? Lever Token ne için kullanılıyor? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır..

18 Mayıs 2021 Salı 15:50
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
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Lever ( LEV) Token nedir? 

Bir marj ticaret platformu olan Lever’da bir yerden bir varlık satın almak / açığa satmak için borç verebiliyor, ödünç alabiliyor ve kaldıraçlı alım satım yapılabiliyor. DydX ile karşılaştırıldığı zaman daha fazla likidite ve daha iyi ticaret deneyimini kişilere sunmaktadır.

Token Bilgileri

Adı: Lever Token 

Sembolü: LEV 

Max Supply:100,000,000 LEV

Tipi: ERC-20

Lever nereden alınabilir? 

Lever Token alma işlemleri şu anda Gate.io borsasında yapılmaktadır. Bugün ki fiyatı $0,751040 USD, 24 saatlik işlem hacmi ise $49,914,68 USD olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 24 saat içerisinde yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması ise #3508, piyasa değeri ise bulunmamaktadır. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı arz mevcut değil. 


Son Güncelleme: 18.05.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
LeverLEVToken
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