İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

KYK-SGK-Vergi yapılandırma ödeme planları ne zaman çıkacak? Yapılandırma başvuru sonuçları ödeme planı nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklanmaya başladı! Yapılandırmadan faydalanabilecek vatandaşlar için ödeme planı nasıl olacak?

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:40
KYK-SGK-Vergi yapılandırma ödeme planları ne zaman çıkacak? Yapılandırma başvuru sonuçları ödeme planı nasıl öğrenilir?
Takip Et:

KYK ve SGK borçları için çıkan yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularına başlamıştı. 31 Aralık 2020 son tarih olmasına rağmen, başvurularını gerçekleştirmiş vatandaşlar için sonuçlar açıklanmaya başladı. 

KİMLER YAPILANDIRMADAN FAYDALANACAK?

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında  

2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; yapılandırma kapsamında olanlar:
  • Sigorta primleri,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri,
  • İşsizlik sigorta primleri,
  • 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
  • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
  • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
  • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
  • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklardır.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPAN VATANDAŞLAR SONUÇLARA NASIL ULAŞACAK?

31 Aralık 2020’ ye kadar yapılacak başvuruların sonuçları için

 ivd.gib.gov.tr

adresine girerek öğrenebilirsiniz. Ya da

e-devlet

üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Olumlu sonuçlanan yapılandırma başvurularının ödeme planı aşağıdaki gibi düzenlenmektedir. Kendi ödeme planını görmek isteyen vatandaşlar yine

ivd.gib.gov.tr

’ den ya da

e- devletten

yapılandırma işlemleri 7256 başvuruları kısmında karşılarına çıkacak pdf içerisinde görüntüleyebilecekler.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME SEÇENEKLERİ

  • Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
  • İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

  • Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.
  • Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.
  • 6 eşit taksit için (1,045),
  • 9 eşit taksit için (1,083),
  • 12 eşit taksit için (1,105),
  • 18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;

  • Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
  • 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.


Son Güncelleme: 05.12.2020 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKSgkyapılandırmaYapılandırmabaşvurusonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Kredi ve mevduat faizleri artmaya devam ediyor!
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor
Halkbank sosyal hayatı destekleme projesi kapsamında 10 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
60 Ay vadeli masrafsız PTT ihtiyaç kredisi kampanyası
Bizim Hikaye Bu Hafta Neden Yok? Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Final Bölümü Ne Zaman? Tarihi Belli Oldu!
Badem sütü nelere iyi gelir? Badem sütü nereden alınır? Badem sütü faydaları
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
Atv yayın akışı 14 Temmuz Salı 2020 | ATV internet canlı yayın izleme linki
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Kanal D Bir Annenin Günahı'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? İlayda Çevik'in hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin kimdir? Emre Kınay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.