KYK-SGK-Vergi yapılandırma ödeme planları ne zaman çıkacak? Yapılandırma başvuru sonuçları ödeme planı nasıl öğrenilir?

KİMLER YAPILANDIRMADAN FAYDALANACAK?

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında

Sigorta primleri,

Genel Sağlık Sigortası primleri,

İşsizlik sigorta primleri,

31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklardır.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPAN VATANDAŞLAR SONUÇLARA NASIL ULAŞACAK?

ivd.gib.gov.tr

e-devlet

ivd.gib.gov.tr

e- devletten

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME SEÇENEKLERİ

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.

6 eşit taksit için (1,045),

9 eşit taksit için (1,083),

12 eşit taksit için (1,105),

18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

KYK veborçları için çıkan yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularına başlamıştı. 31 Aralık 2020 son tarih olmasına rağmen, başvurularını gerçekleştirmiş vatandaşlar için sonuçlar açıklanmaya başladı.2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; yapılandırma kapsamında olanlar:31 Aralık 2020’ ye kadar yapılacak başvuruların sonuçları içinadresine girerek öğrenebilirsiniz. Ya daüzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Olumlu sonuçlanan yapılandırma başvurularının ödeme planı aşağıdaki gibi düzenlenmektedir. Kendi ödeme planını görmek isteyen vatandaşlar yine’ den ya dayapılandırma işlemleri 7256 başvuruları kısmında karşılarına çıkacak pdf içerisinde görüntüleyebilecekler.