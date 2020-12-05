KYK-SGK-Vergi yapılandırma ödeme planları ne zaman çıkacak? Yapılandırma başvuru sonuçları ödeme planı nasıl öğrenilir?

KİMLER YAPILANDIRMADAN FAYDALANACAK?
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; yapılandırma kapsamında olanlar:
- Sigorta primleri,
- Genel Sağlık Sigortası primleri,
- İşsizlik sigorta primleri,
- 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,
- İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
- Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
- Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
- İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
- Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
- 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
- 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklardır.
YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPAN VATANDAŞLAR SONUÇLARA NASIL ULAŞACAK?31 Aralık 2020’ ye kadar yapılacak başvuruların sonuçları için
ivd.gib.gov.tradresine girerek öğrenebilirsiniz. Ya da
e-devletüzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Olumlu sonuçlanan yapılandırma başvurularının ödeme planı aşağıdaki gibi düzenlenmektedir. Kendi ödeme planını görmek isteyen vatandaşlar yine
ivd.gib.gov.tr’ den ya da
e- devlettenyapılandırma işlemleri 7256 başvuruları kısmında karşılarına çıkacak pdf içerisinde görüntüleyebilecekler.
ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME SEÇENEKLERİ
- Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 01.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
- İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.
Taksitle Ödemelerde;
- Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.
- Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir.
- 6 eşit taksit için (1,045),
- 9 eşit taksit için (1,083),
- 12 eşit taksit için (1,105),
- 18 eşit taksit için (1,15).
Diğer Ödeme Avantajları;
- Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
- 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Son Güncelleme: 05.12.2020 15:40