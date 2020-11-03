KYK borçları yapılandırılacak mı, yapılandırma geldi mi? 2020 KYK borcu affı kapsamı

KYK borçlarının sinilip silinmeyeceği milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Üniversite öğrenimi sırasında eğitim ve öğretim giderlerinin karşılanması için öğrenim kredisi alan öğrenciler eğitimlerini aldıktan sonra kredilerini ödemeye başlarlar. Öğrencilerin kredi borçları işleyen faizlerle içinden çıkılamaz hale gelebilmektedir. 2020’nin ilk aylarından itibaren KYK borçlarının silinmesi ve faizlerin silinip yapılandırılmasını bekleyen öğrencileri ilgilendiren haberler geliyor.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçlarına 1 yıl erteleme gelebilir?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 500 milyar TL’lik büyüklüğe sahip vergi yapılandırması yapılacağını açıklamıştı. Muş, borç yapılandırmalarında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve KYK borçlarının alacaklar kapsamında olacağına yer verildi.

KYK borçlarına yapılandırma kararı çalışmalarında pandemi nedeniyle taksitlerin 1 yıl ertelenmesi kararı değerlendirilmeye alındı. Buna göre yapılandırma yapan yeni mezunlar taksit ödemesine 1 yıl sonra başlayabilecekler.