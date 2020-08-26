KYK 2020 borcu nasıl ödenir, hangi bankaya ödenir?KYK borcu hakkında bilinmesi gerekenler

KYK'nın borcu Ziraat Bankası aracılığıyla ödenir. Borcu ödemek için, mezun olunduktan sonra en az 2 yıl geçmiş olmalı ve kişi sigortalı bir işte çalışıyor olmalıdır. Sigortalı işe giremeyen mezunların ödemeleri 2 yıl daha uzatılmaktadır. Ancak, mezun olduktan sonra, sigortalılar iki yıllık devlet dönemini beklemeden KYK borçlarını ödemeye başlayabilirler. Bunu yapmak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edin.

KYK borcunun online ödemesi nasıl yapılır

Vergi Dairesinden KYK borcunun yapılandırması nasıl yapılır

KYK borcunu çevrimiçi yapılandırmak mümkündür. KYK'nın borcunu bu noktada ödeyemeyen mezunlar söz konusu olduğunda, banka borç miktarını kredi şeklinde kapatır. Bir sonraki borcunuz devletle değil banka ile olur ve her ay düzenli ve otomatik kesintilerle maaşınızdan ödenir. Bunu yapmak için, borç devlete bağlı olduğundan, önce vergi dairesinin resmi ofisine gitmelisiniz. Http://www.gib.gov.tr/ adresinde yaptığınız kurulum için asla borç ödemeye başlamamalısınız. Daha sonra ödenen borçların yeniden yapılandırılması mümkün değildir. Ziraat Bankası'nın borç yapısı, Gelir Departmanı'nın resmi intenet sitesinde bulunan KYK borç kurulum menüsüne dayanmaktadır. Yapılandırılmış borçlar düzenli olarak ücret kesintileri ile ödenmektedir.

KYK'nın borç yapılandırması için IRS'ye başvurabilirsiniz. Bu uygulamalarda, sigorta, ikamet yeri ve çalıştığınız kurum hakkında bilgi için bir kayıt belgesi sağlamalısınız. Kurulum sonucunda 6, 9, 12 ve 18 ay yükleme seçeneğiniz vardır. Aylık faiz oranlarının ödenmesi şartıyla borcun her 2 ayda bir ödenmesi de mümkündür. Kurulum işleminden, isteğinizi gönderdikten sonraki 1 hafta içinde size bildirilir. Uygulamadan sonra, yapılandırma işleminin başarılı olduğu konusunda doğrudan bilgilendirilmezsiniz. Bilgileriniz değerlendirilecek ve onayınıza göre bir yanıt alacaksınız.

KYK borç ödemesinin durdurulduğu durumlar

KYk'nın borç geri ödemesinin durdurulmasını veya icra edilmemesini gerektiren durumlar, bir mezunun ölümü veya "Kullanım ömrünün sonuna kadar çalışamaz" belgesinin alınmasıdır. Tam teşekküllü bir hastaneden tıbbi komisyon raporu şeklinde elde edilen bu belge, öğrencilerin mezun olduklarında ödeme yapmak zorunda olmadıkları anlamına gelir. KYK borçlu olan kişi ölürse, borçlu olan aileden tahsil edilmez. İnsanlar uzun süre sigortalı çalışamasa da, en fazla KYK borcunun 4 yıl sonra ödenmesi gerekecektir.