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Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!

Son günlerde üreticilerine binlerce lira kazandıran kuzu göbeği büyük ilgi görmeye başladı. Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen kuzu göbeği mantarının kilosu 3 bin TL’den satışa sunuluyor. Üreticilerine büyük paralar kazandıran kuzu göbeği mantarı ülkemizde birçok bölgede yetişme imkânına sahip. Peki, kuzu göbeği mantarı nedir? Kuzu göbeği mantarının faydaları nelerdir? Kuzu göbeği mantarı nasıl yetiştirilir? İşte merak edilen tüm soruların cevabı.

22 Haziran 2021 Salı 14:51
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
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Son yıllarda popüler olmaya başlayan kuzu göbeği mantarı aslından ülkemizde çok eskiden beri tüketilen bir mantar türü.  Sağlığa olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Son zamanlarda üreticilerine büyük paralar kazandırmaya başlayan kuzu göbeği mantarının kilosu 3 bin TL’ye kadar yükseldi. Şu anda Türkiye’de 21 şehirde üretimi yapılan kuzu göbeğinin içeriği ve sağlığa olan fayları oldukça dikkat çekici.

Kuzu Göbeği mantarı nedir?

Bahar aylarında yetişmeye başlayan kuzu göbeği besin miktarı bakımından oldukça zengin içeriğe sahip bir mantar türüdür. Sağlığa iyi gelen birçok özelliğinin yanı sıra besleyiciliği de oldukça fazladır. Doğada oldukça nadir bulunan bir mantar türü olan kuzu göbeğinin asıl adı ise  Morchella Esculenta’dır.

İçerisinden B1 B2 C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulundurması sebebiyle oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Ülkemizde en çok yetişme imkânı bulduğu bölgeler ise Akdeniz, Karadeniz ve Kıyı Ege bölgeleridir.

Kuzu göbeği mantarı nerelerde yetiştiriliyor?

Daha önce bahsettiğimiz gibi kuzu göbeği mantarı Akdeniz, Karadeniz ve Kıyı Ege bölgelerinde iklim şartları uygunluğu bakımından doğan olarak yetişme imkânına sahiptir. Farklı illerimizde üretim yerleri olan kuzu göbeği mantarının üretiminin üst sıralarda yer aldığı şehirler ise şu şekildedir.

  • Konya – Beyşehir
  • Konya – Göynem
  • Konya – Derebucak
  • İzmir
  • Muğla
  • Uşak
  • Aydın
  • Denizli
  • Çanakkale
  • Kars
  • Kastamonu

Kuzu göbeği mantarının sağlığa olan faydaları nelerdir?

Sağlığa olan faydaları bakımından içinde bulundurduğu vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuzu göbeği mantarı son yıllarda sağlık sektöründe popüler hale geldi. Kansızlığa, prostat kanserine,  kalp ve akciğer hastalıklarına, göz hastalıklına ve diyabete faydalı olan kuzu göbeği mantarının faydalı olduğu diğer hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kan şekerini dengede tutar.
  • Karaciğerde yer alan enzimlerin yenilenmesine yardımcı olur.
  • Katarakt, glokom gibi sağlık sorunlarına iyi gelir
  • B2 vitamin eksikliğini giderilmesine yardımcı olur.
  • İçerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir
  • İçerisinde yüksek miktarda protein içermesi sebebiyle güçlü protein kaynağıdır.
  • Vücut direncini ve Konsantrasyonu arttırmada yardımcı olur.

Kuzu göbeği mantarı nasıl yetişir?

Kuzu göbeği yetiştirmek için ilk önce yapılması gereken yetiştirilecek yerin seçilmesidir. Ağaç diplerinde ve gölgeli alanlarda yetişebilen kuzu göbeği mantarının günlük en az 3 saat güneş görmesi gerekiyor. Ayrıca sıcaklığın dengede olması 15-20 derece arasında olması kuzu göbeği yetiştirmek için uygun ortamın oluşmasına yardımcı olur. Kuzu göbeği yetiştirmeye en uygun dönem ise ilkbahar mevsimidir.

Ekilmek istenen toprak kazıldıktan sonra üzerine kül ve talaş serpilmeli toprak bir cm derinliğinde tekrar çapalanmalıdır. 4 litre kaynamış suya bir yemek kaşığı pekmez biraz tuz eklenerek tekrar kaynatılmalı, su soğuduktan sonra içerisine kuzu göbeği mantarı eklenerek 48 saat boyunca bekletilmelidir. En son aşamada hazırlanan karışımın toprağa ekilme işlemi gerçekleştirilir.

Kuzu göbeği mantarı nasıl pişirilir?

Kuzu göbeği mantarı ülkemizde daha çok yumurta ile karıştırılarak omlet yapılarak tüketilmektedir. Fransız mutfağında çok fazla kullanılan kuzu göbeği mantarının pişirilmeden önce birkaç püf noktasına dikkat etmek önemlidir. Satın almadan önce mutlaka kontrol edilmeli sert ise pişirilmeden önce bir miktar haşlamalıdır. Sert olmaması halinde kavurularak hemen yemeklerde kullanılabilir.


Son Güncelleme: 22.06.2021 14:51
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Kuzu Göbeği MantarıKuzu GöbeğiMorchella Esculenta
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