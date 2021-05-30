Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?

Ankara da bulunan Anafartalar caddesinde bulunan kuyumcularda ise taksit ile alışveriş imkanı vardır. Senet ile alışveriş yapmak artık altında da mümkün. Sosyal medya üzerinden senetle altın alışverişi 50 bin TL altın değerinde 48 ay değerinde taksit veriliyor. İstenilen krediler de bu sayfadan verilir. Gruplara üye olarak istenilen miktarda altına senet ile sahip olabiliriz. Bu ödemeler gerçekleşirken hesap bilgileri verilmemelidir. Senet ile alınacaklar;
- Gram altın
- Çeyrek altın
- Tam Altın
- 2,5 altın
- Beşi bir arada (Beş altın)
- Adana Büküm Bileklik
- Trabzon hasır bileklik veya takı seti
- Manşet tipi bilezikler
- hediye bilezikler
- El yapımı takımlar ve bileklikler
- İşçilik maliyeti olmadan daha uygun fiyatlı mücevherler
- Evlilik yüzüğü
- Takı seti
- Küpe
- Külçe altın satın alınabilir.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:04