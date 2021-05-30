Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?

İntenet üzerindensatışı günümüzde talepleri arttırdı. İntenette alınan altınlar üzerinden taksitlendirme işlemi de gerçekleşiyor. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bu türlar bulunmaktadır. Çarşılarda taksit ile satış yapan kuyumcular bulunmaktadır. İstanbul da Mecidiyeköy, Üsküdar gibi birçok yerde taksitli altın satışı yapılır. 18 aydan 60 aya kadar vade sunulmaktadır. Bunun yanı sıraile yapılan alışverişlerde ise 9 taksit imkanı sunulmaktadır.

Ankara da bulunan Anafartalar caddesinde bulunan kuyumcularda ise taksit ile alışveriş imkanı vardır. Senet ile alışveriş yapmak artık altında da mümkün. Sosyal medya üzerinden senetle altın alışverişi 50 bin TL altın değerinde 48 ay değerinde taksit veriliyor. İstenilen krediler de bu sayfadan verilir. Gruplara üye olarak istenilen miktarda altına senet ile sahip olabiliriz. Bu ödemeler gerçekleşirken hesap bilgileri verilmemelidir. Senet ile alınacaklar;