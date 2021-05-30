İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?

Düğün sezonunun gelmesi ile kuyumcularda yoğunluk arttı. Altın fiyatlarının artması üzerine senet ve taksit ile satış yapan kuyumcular merak edildi. Kuyumcular ile bağımlı olan bankalar nasıl bir ödeme planı yapıldığı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Kuyumcularda taksitlendirme işlemleri hakkında merak edilenler detayları ile haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:04
Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?
Takip Et:

İntenet üzerinden altın satışı günümüzde talepleri arttırdı. İntenette alınan altınlar üzerinden taksitlendirme işlemi de gerçekleşiyor. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bu tür kuyumcular bulunmaktadır. Çarşılarda taksit ile satış yapan kuyumcular bulunmaktadır. İstanbul da Mecidiyeköy, Üsküdar gibi birçok yerde taksitli altın satışı yapılır. 18 aydan 60 aya kadar vade sunulmaktadır. Bunun yanı sıra kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise 9 taksit imkanı sunulmaktadır.

Ankara da bulunan Anafartalar caddesinde bulunan kuyumcularda ise taksit ile alışveriş imkanı vardır. Senet ile alışveriş yapmak artık altında da mümkün. Sosyal medya üzerinden senetle altın alışverişi 50 bin TL altın değerinde 48 ay değerinde taksit veriliyor. İstenilen krediler de bu sayfadan verilir. Gruplara üye olarak istenilen miktarda altına senet ile sahip olabiliriz. Bu ödemeler gerçekleşirken hesap bilgileri verilmemelidir. Senet ile alınacaklar;

  • Gram altın
  • Çeyrek altın
  • Tam Altın
  • 2,5 altın
  • Beşi bir arada (Beş altın)
  • Adana Büküm Bileklik
  • Trabzon hasır bileklik veya takı seti
  • Manşet tipi bilezikler
  • hediye bilezikler
  • El yapımı takımlar ve bileklikler
  • İşçilik maliyeti olmadan daha uygun fiyatlı mücevherler
  • Evlilik yüzüğü
  • Takı seti
  • Küpe
  • Külçe altın satın alınabilir.

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KuyumcuElden TaksitKredi KartıSenetAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Senetle kimler para verir?
Senetle kimler para verir?
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz

Popüler Haberler

Senetle kimler para verir?
Kuyumculardan taksit ile alışveriş yapılıyor mu?
Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Mayıs 2021 Pazartesi
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gülderen Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ne? Edanur Gülbudak oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Teşkilat dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal kimdir?
Dışarıdakiler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Teşkilat dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Elisa Mürvet Ekmekçi nereli, yaşı kaç?
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
ATV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.