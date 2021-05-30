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Kuyumcular borç altın veriyor mu? Borç para veren yerler

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen birçok kişi kuyumcular borç altın veriyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için borç para veren yerleri sıraladık.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:06
Kuyumcular borç altın veriyor mu? Borç para veren yerler
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Kuyumcular, vakıflar ve bireysel firmalar nakit ihtiyacı olan kişilere senet karşılığı borç para vermektedir. Bu şirketlerin bir bölümü tefeci olarak adlandırılırken, bir bölümü de borçlu ile aralarında imzalanan borç beyannamesi ile nakit para vermektedir.

Borç para veren yerler

Senet ile borç para almak için öncelikle kurum ya da kişiyi araştırmak gerekmektedir. bu kuruluşların niyetini anlamadan kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı tavsiye ediyoruz. Bu sebeple önce borç alacağınız kişi ya da kurumu iyice araştırmalısınız.

Altın, döviz, tahvil ve döviz bozduran sarrafların bir bölümü döviz bozdurma parası altında prim alırlar. Bu süreçle özellikle mobil merkezlerde karşılaşılmaktadır. Tüm kuyumcular borç vermemektedir yalnızca bazı kuyumcular güvendikleri kişilere aylık taksitler halinde altın satmaktadır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:06
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